80 iscritti per “Summer Yoga” a Grottammare

GROTTAMMARE – Sono 80 le persone iscritte a Summer Yoga”. Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” a cura di Cooperativa DLM, Teatro delle foglie e U.S. Acli Marche e realizzato col sostegno dell’assessorato allo sport e alla salute del Comune di Grottammare, della Fondazione Carisap, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e di Ormodiagnostica Grottammare Gruppo Qualis Lab.



Ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20 l’insegnante Eugenia Brega terrà lezioni gratuite di yoga fino al 25 agosto, presso i nuovi campi da tennis (Piazza Capponi, via Promessi Sposi), per partecipare occorre portare il proprio tappetino ed un asciugamano.



L’iniziativa è finalizzata a promuovere il movimento ed occuparsi dello stato di salute di cittadini di ogni età attraverso maggiori opportunità di fare attività fisica e, grazie alla collaborazione di Ormodiagnostica Grottammare Gruppo Qualis Lab, anche a prevenire attraverso esami gratuiti l’insorgere di varie patologe modificando i propri stili di vita.



Soddisfatto l’assessore allo sport ed alla salute Alessandra Biocca che ha inserito “Summer yoga” per il secondo anno consecutivo nella programmazione estiva delle attività del Comune di Grottammare.



Per le informazioni e per le preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per contrastare il Covid) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al numero 3358119319 o consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM.