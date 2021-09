A Sandro Bottega il premio Ocean Sea Foundation Award

In coincidenza con la Mostra del Cinema, Sandro Bottega l'eclettico imprenditore titolare della cantina e distilleria Bottega dalle nobili virtù, è poliedrico e appassionato del suo lavoro, verrà premiato a Venezia con l’Ocean Sea Foundation Award. La consegna del premio è in programma nelle sale dell’hotel Ca’ Sagredo, nel corso della serata del 9 settembre.

Il "Premio OSF" della Ocean Sea Foundation è un prestigioso riconoscimento internazionale per aziende, enti pubblici e privati che hanno dato un contributo innovativo a processi, sistemi, partnership, tecnologie e prodotti nell'ottica dello sviluppo sostenibile, del rispetto ambientale e della responsabilità sociale e che sono allineati al "Protocollo di Taormina" N.01/OE. voluto e firmato dalla Fondazione Ocean Sea e dalla Fondazione Luigi Einaudi.



Nello specifico Sandro Bottega ha conseguito questo riconoscimento per l’impegno green di Bottega S.p.A. La cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), da molti anni ha assunto un impegno indissolubile sul fronte della sostenibilità, cercando di mantenere una visione di medio-lungo termine che possa portare a risultati reali e concreti di riduzione dell’impatto sull’ambiente, sulla società e sull’economia. L‘obiettivo non è solo in negativo, ovvero nel limitare i danni, ma anche in positivo, al fine di originare un miglioramento diffuso nel perimetro della propria attività.



Ocean Sea Foundation

Ocean Sea Foundation si occupa dello studio complesso degli oceani e dei mari del mondo. Ocean Sea Foundation è un centro scientifico internazionale che conduce ricerche in tutti i settori delle scienze marine, tra cui fisica, climatologia, chimica, biologia e geologia dell'oceano e dei mari, biologia spaziale, diritto dell'ecologia e governo del territorio, economia ecologica. Oggetto dell'attività della Fondazione è l'attuazione della ricerca fondamentale e applicata nel campo dell'oceanologia con l'utilizzo di flotte di ricerca partner, aerei, subacquei e droni e altri mezzi tecnici. La nostra Fondazione progetta anche attrezzature marine per la nostra ricerca. I ricercatori della Ocean Sea Foundation si dedicano anche alla formazione delle future generazioni di leader della scienza oceanica, alla fornitura di informazioni imparziali che informino la politica pubblica e il processo decisionale e all'espansione della consapevolezza pubblica sull'importanza dell'oceano globale e delle sue risorse. Ocean Sea Foundation è dedicata al progresso della conoscenza dell'oceano e della sua connessione con il sistema Terra attraverso un impegno costante per l'eccellenza nella scienza, nell'ingegneria e nell'istruzione e per l'applicazione di questa conoscenza ai problemi che la società deve affrontare.



Bottega

L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso una cantina e una distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, l'azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e liquori che si rivolgono a un target di livello alto e medio alto. Tra le grappe, commercializzate con i marchi Alexander e Bottega, si distinguono le pregiate selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità. In due cantine a gestione diretta, in Valpolicella e a Montalcino, vengono prodotti Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completa l’offerta Bottega la linea Creams & Liquors, che comprende una gamma articolata di liquori alla frutta e alle creme, tra cui Limoncino, Gianduia, Fiordilatte. L’azienda Bottega distribuisce i propri prodotti in 150 paesi nel mondo.