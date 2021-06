“Abbandona la folla, trova te stesso” ad Anguilla

L'Anguilla Tourist Board (ATB) lancia la campagna di riapertura "Allontanati dalla folla, Ritrova Te stesso". Stacey Liburd, Direttore del Turismo ATB, accompagnerà in questi giorni una delegazione negli Stati Uniti per promuovere i nuovi protocolli dell'isola e raccontare le esperienze straordinarie che si possono vivere ad Anguilla. Il team ATB, composto da Stacey Liburd, Chantelle Richardson, Coordinatore del Mercato Internazionale, sarà affiancato dai i rappresentanti del Belmond Cap Juluca, dello Zemi Beach House, del Tranquility Beach Anguilla, del Malliouhana, Auberge Resorts Collection e dell’Aurora Anguilla Resort e Golf Club.

ll successo nel controllo del COVID-19 ad Anguilla e i protocolli di sicurezza adattati nel tempo, hanno fatto guadagnare all'isola il 1° livello tra i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), che corrisponde al livello più basso possibile di rischio.

A tutela della salute dei residenti e dei turisti, dal 1° luglio 2021 tutti i visitatori di Anguilla dovranno essere completamente vaccinati da almeno tre settimane prima dell'arrivo per poter entrare nell'isola. Inoltre I visitatori dovranno richiedere la pre-autorizzazione all'ingresso sull’isola su https://escape.ivisitanguilla.com/ e comunicare il test RT-PCR COVID-19 negativo effettuato 3-5 giorni prima dell'arrivo. I turisti, al loro arrivo, non saranno più testati all'arrivo e non saranno tenuti alla quarantena. Saranno liberi di esplorare le spettacolari spiagge dell'isola, cenare nei loro ristoranti preferiti e sperimentare, a loro piacimento, il fascino senza tempo di Anguilla.



“Ci sono mancati i nostri turisti e non vediamo l'ora di accogliere i nostri fedeli ospiti abituali ad Anguilla e salutare i nuovi amici che la scopriranno per la prima volta”, ha dichiarato Stacey Liburd,. “Da quando abbiamo riaperto il 25 maggio abbiamo accolto centinaia di visitatori, che hanno dato un nuovo impulso alla nostra economia turistica. La nostra campagna per la riapertura è progettata per aumentare la domanda e gettare le basi per la prossima stagione invernale che ci auguriamo la migliore di sempre”, ha continuato.



“La strategia della campagna che stiamo promuovendo si basa sui pilastri del nostro marchio: romanticismo, avventura ed eventi, cultura, famiglia, cucina, salute e benessere e le nostre immagini e i nostri messaggi rifletteranno queste esperienze " ha dichiarato Georgios Tserdakidis, Direttore Marketing ATB. “Abbiamo creato una serie di video e spot dedicati ai diversi pilastri del nostro marchio utilizzando lo slogan "Abbandona la folla". Attraverso storie e post sui social media e annunci strategici, rivolgiamo ai nostri ospiti l’invito a "Trovare il romanticismo, l’avventura, i nuovi sapori", la tranquillità e la gente ad Anguilla".



“Il mercato statunitense è stato il primo a riprendere a viaggiare, avendo meno restrizioni di viaggio e maggiore accesso e tanta domanda repressa", ha affermato Chantelle Richardson “Non vediamo l'ora di collaborare con i nostri partner e dare loro tutto il supporto necessario in vista della riapertura dei nostri confini».



A proposito di Anguilla

Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile di corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e top travel, per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena culinaria, un'ampia varietà di resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante calendario di festival fanno di Anguilla una destinazione seducente e affascinante.

Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino affascinante. Eppure può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto Rico e St. Martin, e in aereo privato. Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limiti? Anguilla va oltre lo straordinario.



