Accelera nel secondo trimestre la produzione industriale lombarda (+3,7%) superando i livelli pre-crisi. Ancora in difficoltà l’artigianato (-0,5%) che non ha ancora recuperato sul 2019

Congiuntura di Unioncamere Lombardia: i dati del II° trimestre 2021

Riprende con vigore la produzione industriale lombarda nel secondo trimestre 2021 e cresce del +3,7% congiunturale grazie al forte rimbalzo sullo stesso periodo del 2020 (+32,5%) portando il dato ben al di sopra della media 2019 (+9,3%). Fanno da traino al recupero produttivo gli ordini sia domestici (+3,8% congiunturale) che esteri (+6,1%) che sono superiori ai livelli pre-crisi (+10,0% gli ordini interni e +19,6% quelli esteri). L’indice manifatturiero di Unioncamere Lombardia si porta così a 114,6 superando sia il livello medio 2019 sia il punto di massimo del 2008 (113,0). Si registra invece una leggera contrazione congiunturale (-0,5%) della produzione delle aziende artigiane manifatturiere con un più modesto rimbalzo tendenziale (+22,6%): il comparto non ha ancora recuperato i livelli pre crisi (-5,6% sulla media 2019). Siderurgia e minerali non metalliferi trainano la ripresa mentre si confermano le maggiori difficoltà per il sistema moda. Sale anche l’attenzione sui prezzi per i rincari delle materie prime.



“Nel secondo trimestre la produzione del settore manifatturiero lombardo accelera sensibilmente per le imprese industriali, ma gli artigiani faticano ad agganciare la ripresa” - dichiara il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. “Con questo incremento dell’indice della produzione, l’industria ha ampiamente recuperato i livelli produttivi pre-crisi, che purtroppo sono ancora distanti per l’artigianato. I segnali positivi sono confermati dagli ordinativi, con la produzione assicurata ai massimi sia per l’industria (76,1 giornate) che per l’artigianato (43,4 giornate) e con aspettative positive per la produzione, la domanda e l’occupazione. Permangono le tensioni sui prezzi delle materie prime con incrementi a due cifre: +11,0% congiunturale per l’industria e +13,8% per l’artigianato, ma gli imprenditori sono ottimisti.”



Le aspettative delle aziende sull’andamento della domanda rimangono positive sia per il mercato interno che per il mercato estero. Gli imprenditori lombardi sono ottimisti anche relativamente al recupero dei livelli produttivi e occupazionali nel prossimo trimestre, dando un quadro complessivo in netto miglioramento.

LE DINAMICHE SETTORIALI

Tutti i settori nell’industria registrano un rimbalzo consistente sul secondo trimestre 2020 e spesso riescono a riportarsi sui livelli medi del 2019. Ottima performance di Siderurgia (+29,4% sulla media 2019) trainata dalla domanda di ferro e acciaio e dei Minerali non metalliferi (+28,6%), settori legati alle costruzioni che registrano i migliori risultati. Incrementi tendenziali a due cifre anche per la Chimica (+19,5%), gli Alimentari favoriti dalle riaperture (+11,3%) e il Legno-mobilio (+10,5%), anch’esso influenzato dal settore edile. Ancora sotto i livelli pre-crisi invece tutto il comparto moda (Abbigliamento -7,4%, Pelli-calzature -8,1% e Tessile -8,2%) e i Mezzi di trasporto (-21,3%).

Più negativo il quadro dell’artigianato: hanno pienamente recuperato i valori pre-Covid la Siderurgia (+16,6% sulla media 2019) e la Meccanica (+0,6%). Tra i settori che si avvicinano maggiormente ai livelli precedenti all’emergenza sanitaria troviamo l’Abbigliamento (-3,0%), unico tra i settori del comparto moda a limitare le perdite, la Gomma-plastica (-4,8%) e i Minerali non metalliferi (-6,2%). Divari molto pesanti con il dato pre-crisi per le Manifatture varie (-31,2%) e le Pelli-calzature (-40,1%), che difficilmente potranno essere colmati nel breve periodo.

FATTURATO E ORDINATIVI

Il fatturato a prezzi correnti dell’industria cresce del 4,6% congiunturale: il confronto con la media 2019 registra un +18,3% che è legato anche agli incrementi di prezzo in atto. Per le imprese artigiane il fatturato cresce del +1,0% congiunturale e si rivela insufficiente a recuperare i livelli pre-crisi (-3,8% il confronto con la media 2019).

Gli ordinativi dell’industria crescono del +6,1% congiunturale dall’estero e del +3,8% dall’interno superando i livelli pre-crisi (+19,6% per la domanda estera e +10,0% per quella interna. Risultati più contenuti per l’artigianato con un incremento congiunturale dell’1,7% per il mercato interno e dello 0,4% per l’estero. Il livello pre-crisi viene superato dagli ordini dall’estero (+7,0%) ma non per quanto riguarda il mercato interno (-6,9%).

La quota del fatturato estero sul totale rimane elevata per le imprese industriali (38,7%) e resta poco rilevante per le imprese artigiane (7,4%).

OCCUPAZIONE

L’occupazione per l’industria presenta saldo positivo (+0,5%) e diminuisce il ricorso alla CIG: la quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione scende al 20,8% e la quota sul monte ore al 2,5%. Saldo occupazionale positivo ma modesto per l’artigianato (+0,1%), con ricorso alla CIG in diminuzione: il 18,5% delle aziende dichiara di aver utilizzato la cassa integrazione e la quota sul monte ore scende al 2,2%.