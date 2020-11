ACQUA FRASASSI pensa al futuro responsabilmente. Anche sul web

L’acqua che nasce nel cuore verde delle Marche presenta il sito internet totalmente rinnovato, con la nuova visual identity per il manifesto di un importante progetto di sostenibilità etica e di sensibilizzazione ambient

Chiaro e limpido come l’acqua. È questa l’ispirazione che ha guidato il design e il tone of voice del rinnovato sito internet Acqua Frasassi.

Un restyling per mostrare la nuova identità visiva del marchio e manifestare il programma di responsabilità etica promosso da quest’acqua che nasce nel cuore verde delle Marche, proprio in un’area incontaminata e spettacolare, in cui l’evoluzione geologica ha dato origine alla dorsale montuosa del Monte di Frasassi per l’incessante azione delle acque che ha scolpito le incise Forre e le straordinarie Grotte di Frasassi.



Il nuovo sito www.acquafrasassi.it si presenta agile e intuitivo perché sono stati messi da parte elementi grafici e simboli superflui, per mantenere l’interfaccia quanto più pulita facendo ampio uso di fondi neutri e dilatati, in modo da garantire ampio spazio fra le diverse sezioni, gli argomenti trattati e i dettagli funzionali.

L’estensione in digitale della nuova identità visiva di Frasassi adotta una fresca palette cromatica, applicata poi agli elementi chiave del sito, come icone, bottoni ed altri elementi grafici. La scelta della font family Nunito, dai tratti rotondi e dalle linee morbide, è la stessa impiegata per la call to action Pensiamo al futuro responsabilmente riportata a caratteri cubitali sull’etichetta della nuova bottiglia realizzata per il 50% in rPet, ovvero con il 50% in plastica riciclata e riciclabile al 100%. Una nuova veste che rappresenta il primo tassello del progetto Frasassi ReFriends, tutto volto alla responsabilità etica per la sensibilizzazione sulla salvaguardia del pianeta.



Frasassi infatti si fa promotore anche nei mesi a venire di un circolo virtuoso che si occupa delle tematiche ambientali a tutto tondo, e che sintetizza tutto il suo impegno verso la Responsabilità condivisa, definito in 8 punti: 1#Re.Pet - Bottiglia in materiale 50% riciclato/100% riciclabile; 2#Re.spect - Rispetto per la natura; 3#Re.duce - Riduzione dei consumi; 4#Re.use - Riutilizzo della plastica nel massimo consentito dalla legge; 5#Re.educate - Informare e invitare al riciclo; 6#Re.clean – Supporto a progetto di salvaguardia del territorio e del mare; 7#Re.cycle – il PET utilizzato dal brand è TUTTO riciclabile; 8#Re.park – Realizzazione di Frasassi Park, area giochi in plastica riciclata.



CREDITS

WEBSOLUTE DIGITAL S.p.A. - digital company

UX & UI Designer: Cristiano Erbacci

Project Leader Giacomo Foschi



acquafrasassi.it



@acquafrasassi @acquafrasassi



ACQUA FRASASSI

Nasce nel cuore verde delle Marche e scorre protetta da grotte millenarie all’interno del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, custodi di un tesoro della natura di incredibile bellezza: da millenni, infatti, goccia dopo goccia l’acqua realizza lo spettacolare prodigio di vere e proprie sculture naturali. Durante il suo percorso, l’ACQUA FRASASSI si arricchisce di preziosi minerali e micro elementi che la rendono ideale per la preparazione degli alimenti dei lattanti.

La natura protegge l’Acqua Frasassi e l’Acqua Frasassi protegge l’ambiente che la circonda: legame indissolubile, garanzia di autenticità e naturalezza. Per tutelare tali caratteristiche, lo stabilimento di imbottigliamento all’interno del Parco ha adottato un sistema di Gestione Ambientale certificato secondo lo standard UNI EN ISO 14001:2015, per le nuove bottiglie in rPet utilizza il 50% di PET riciclato e diminuisce le emissioni di CO2 nell’atmosfera grazie all’impiego di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia pulita.