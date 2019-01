Acquistare una casa in Toscana: Scopri perché conviene

E’ noto come l’Italia sia un luogo affascinante sotto molteplici aspetti, tra i quali spiccano soprattutto quello culturale e paesaggistico, e per tale ragione si può facilmente comprendere come, da qualche anno a questa parte, la tendenza ad acquistare immobili di prestigio nel nostro Paese sia aumentata esponenzialmente.

Complice anche il calo dei prezzi che dal 2015 interessato l’intera penisola, la Toscana si è rivelata la mèta preferita dai compratori nordeuropei.



Il territorio italiano, famoso in tutto il mondo anche per la produzione di vino ed olio di alta qualità, attira ogni anno l’attenzione di coloro che sono interessati all’acquisto di immobili situati in zone tranquille, immerse nel verde, in cui stabilirsi e cambiare il proprio stile di vita, trascorrervi le proprie vacanze ovvero semplicemente investire in un bene in grado di non perdere mai valore nel tempo.



Tra le Regioni di forte attrazione per il settore immobiliare, che interessano maggiormente l’acquisto da parte di stranieri, spicca quindi la Toscana.



Acquistare un immobile in questa regione equivale ad avere un’esperienza unica sotto molteplici aspetti. Basti pensare che la Toscana offre non solo le sue famose colline, teatro anche di film (quali il Paziente Inglese) e rinomati scatti d’autore (il viale di cipressi di Castagneto Carducci, la Foce vicino Pienza), ma comprende zone montuose, termali (apprezzate sin dall’epoca degli antichi Romani) ed anche un mare limpido e spettacolare.



Di particolare interesse nel settore immobiliare sono i tipici casolari posizionati sulle dolci colline toscane, circondate da terreni coltivati principalmente a vigneti ed uliveti. I numerosi e caratteristici borghi nei quali ancora si respira la storia e la bellezza di questa regione sono un incentivo a muovere verso una migliore qualità di vita in luoghi ancora a misura d’uomo. La vicinanza con le maggiori città d’arte, come ad esempio Firenze, Siena, Pisa e Lucca rende l’acquisto di un immobile in Toscana una garanzia di investimento produttivo anche nell’immediato.



La Toscana ospita nell’entroterra agricolo senese un sito culturale Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, la Val d’Orcia, che comprende un paesaggio rurale e pastorale che riflette sistemi di gestione del territorio innovativi, ma anche città, villaggi e case coloniche, senza tralasciare la romana Via Francigena e le antiche strutture ad essa collegate quali abbazie, locande, santuari e ponti.



Per gli amanti del vino la Toscana è famosa per i suoi percorsi enogastronomici, si pensi al Vino Nobile di Montepulciano che insieme al Chianti e al Brunello di Montalcino, è uno dei 3 vini italiani più famosi del mondo.

Tutte queste qualità ed il fascino dell’architettura italiana sono state scoperte ed apprezzate soprattutto da inglesi, tedeschi ed americani e da poco tempo ha richiamato l’interesse anche dei russi che, per il settore immobiliare toscano hanno una particolare attrazione.