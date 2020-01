Ad Acquaviva l’Oscar per le buone prassi

Un nuovo importante riconoscimento istituzionale per Acquaviva. La società italiana leader nel mercato dell’acqua in boccioni è stata premiata nell’edizione 2019 della “Giornata delle buone prassi lombarde di Responsabilità Sociale”.

Il Premio ha lo scopo di favorire la diffusione delle buone pratiche di responsabilità sociale delle imprese, dando visibilità ai comportamenti virtuosi, valorizzando e pubblicizzando esempi concreti. Giunto alla sua ottava edizione e promosso dalle Camere di Commercio della Lombardia, il Premio delle buone prassi Lombarde di Responsabilità Sociale si è avvalso dell’impegno da parte delle Istituzioni regionali e degli Enti camerali, registrando una crescente adesione da parte delle imprese.



Tra i premiati dell’ultima edizione c’è la società bresciana Acquaviva, che si distinta per il suo comportamento virtuoso e responsabile verso la società, l’ambiente ed il territorio con progetti ed iniziative tangibili in ambito CSR.



La premiazione è avvenuta all’interno della cornice del Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano, alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli.

Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia hanno premiato Acquaviva per il suo impegno socio-ambientale con la consegna di un attestato di merito e l’inserimento nel Repertorio On Line, (www.csr.unioncamerelombardia.it), portale di comunicazione collegato ai siti delle Camere di Commercio lombarde e di Regione Lombardia basato sulla trasparenza e condivisione con tutte le parti interessate delle buone prassi aziendali.



Acquaviva. Con sede a Travagliato (BS) la società fornisce acqua in eco boccioni monouso PET da 18 litri ed erogatori da rete idrica ad aziende e famiglie, attività di ristorazione e Pubblica Amministrazione. Con 25 anni di esperienza nel settore, è leader in Italia nel settore dell’acqua in boccioni. Alcuni numeri: 15 milioni di eco-boccioni prodotti, oltre 20.000 refrigeratori installati, 14 filiali al Nord, Centro e Sud d’Italia, 2 fonti di imbottigliamento nelle Valli del Pasubio e nell’Appennino molisano, oltre 40 mezzi attrezzati ed attivi sul territorio ed uno staff di 120 persone.