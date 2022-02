Adelante Collection 2022: Torna la first line di Patrizia Fiandrini

Dopo una pausa determinata dalla pandemia che ha visto proporre due collezioni "Daily" Patrizia Fiandrini torna a creare la sua First line con 10 outfit che non tradiscono lo stile ed il valore della design e guardano avanti con la determinazione di sempre.

La promozione delle nuove collezioni espresse dalle firme in campo attraverso le settimane della moda, i social ed i circuiti streaming, esprime abiti che nel corso dei tempi garantiscono emozione…..ma non sempre e non tutti.



Dagli anni 50 ad oggi ciclicamente i designer puntano sul nuovo ed alcuni, per voglia di protagonismo e per distinguersi dall'ordinario, scivolano più o meno consapevolmente sul nulla ipotizzando nella trasgressione oppure nella disarmonia il raggiungimento della “gloria”.



C’è poi chi continua a pensare le “linee” non perdendo di vista gli equilibri e garantendo non solo stile ma anche contenuto e Patrizia Fiandrini opera esclusivamente in questa direzione, incurante delle pressioni modaiole ed attenta esclusivamente a cio’ che è bello perché piace.



Già storico façon con la sorella Paola delle principali firme internazionali il brand Patrizia Fiandrini, dopo una pausa causata dall'emergenza covid che l’ha vista proporre esclusivamente due collezioni Daily (seconda linea del brand), propone per la spring/summer 2022 un campionario della first line con 10 outfit prorompenti che certificano ancora una volta la cifra stilistica del brand passando per Cocktail, Après-midi, Soirée e chiudendo con due bellissimi Après le théâtre



Indossati dalla bellissima Eleonora Cuccu, testimonial 2021/22, la nuova collezione è reperibile presso il noto multibrand “Modamica di Vimodrone, partner esclusivo per il posizionamento in Lombardia e supporto per la promozione internazionale.

Lo stesso Atelier della Maison è accessibile, previo appuntamento, per la clientela del brand.



Quest’anno per il set fotografico ed il video ufficiale (fotografo e filmmaker Federico Mancuso, hair stylist Tony prosia, sound designer Aldo Azzaro e producer Lino Del Vecchio) è stato scelto per la seconda volta (dopo la collezione del 2016/2017, ultima con un campionario uomo) il bellissimo e quasi magico Castello Cenci Bolognetti che ha perfettamente coniugato le sue mura storiche, ricche di affreschi straordinari ed architetture imponenti, con i fantastici abiti disegnati dalla designer.



Adelante, questo il nome scelto per la collezione 2022, è l’augurio e sprone della stilista nel guardare il futuro con il necessario ottimismo ed entusiasmo che mai, fin dall’inizio, è venuto meno nella progettualità del brand.