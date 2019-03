Al Ghislieri “IngannaMente” Conferenze, esposizioni e laboratori di Indiscienza

8-14 aprile 2019, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Collegio Ghislieri – Piazza Ghislieri 5, Pavia

PAVIA, 19 marzo 2019 – Quest’anno Indiscienza, ormai alla sua sesta edizione, si terrà, come sempre, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, da lunedì 8 a domenica 14 aprile 2019. I laboratori, gestiti dai ragazzi, saranno accessibili a classi di tutti gli indirizzi e ordini di scuola al mattino dalle ore 9 alle 13 e al pomeriggio dalle ore 14 alle 18. Ogni giorno è in programma una diversa conferenza, per accompagnare il pubblico in un fantastico viaggio alla scoperta dei limiti della percezione umana.



Indiscienza, l’unico festival scientifico italiano interamente gestito da studenti, nasce nel 2014 dalla necessità e dall’entusiasmo per la divulgazione dei ragazzi dell’associazione Ghislieri Scienza. Questo festival ha luogo all’interno del Collegio Ghislieri a Pavia, dove per una settimana sono presenti, sia al mattino che al pomeriggio, laboratori di varie discipline scientifiche e sono organizzate conferenze e attività che mirano a diffondere una scienza-pop, aperta a grandi e bambini curiosi di capire come funziona il mondo.

“Durante le scorse edizioni, sono stati trattati temi comuni e di grande interesse generale, come la scienza in Luce, Sport, Cucina, Energia ed infine una edizione sui Miti Scientifici e le false credenze. Arrivati nel 2019, alla nostra 6° edizione, vorremmo proporre ai nostri visitatori di provare a focalizzarsi sugli Inganni della Mente, e come spesso le cose non siano quello che appaiono. Nasce così “IngannaMente”, il festival in cui cercheremo di rispondere a domande come: perché una matita in un bicchiere d’acqua ci sembra spezzata? Perché i vestiti cambiano colore quando si bagnano? Alla fine del percorso, con il nostro aiuto, ma soprattutto con quello di grandi esperti e divulgatori, impareremo ad allenare il nostro occhio critico e fidarci della scienza”.



“Attraverso esperimenti, mostre e conferenze abbiamo voluto mostrare alla città di Pavia, e non solo, che la passione per il sapere scientifico si può accendere anche e soprattutto attraverso noi ragazzi che la sperimentiamo quotidianamente, non solo grazie al puro e semplice insegnamento teorico” – afferma il gruppo di studenti di Fisica, Matematica, Chimica, Biologia, Medicina, Scienze Naturali e Geologia dell’Università di Pavia, alunni del Collegio Ghislieri – “In questi anni abbiamo voluto incentrare il nostro evento su molte tematiche curiose ed accattivanti, mostrando il fascino insito nella pratica scientifica, che ambisce dall’osservazione di un fenomeno a scoprirne le regole che lo governano. Nel 2019 vorremmo proporre ai nostri visitatori di provare a focalizzarsi sugli aspetti più controintuitivi della vita quotidiana, analizzando in maniera chiara ed efficace come anche il metodo scientifico possa essere spesso controintuitivo ed i modi grazie ai quali gli scienziati riescono comunque ad affrontarlo con successo. É per questo che la prossima edizione si intitolerà IngannaMente.”









CONFERENZE INDISCIENZA 2019:



LUNEDì 8 APRILE ore 18, Aula Goldoniana:

Mago Fax, “Illusionarum: il grande lunapark della mente”



MARTEDì 9 APRILE ore 21, Aula Goldoniana:

Pierluigi Politi, “Neurodeliri”



MERCOLEDì 10 APRILE ore 14.30, Aula Goldoniana:

“Tutti uguali, tutti diversi: la diversità è una ricchezza”



MERCOLEDì 10 APRILE ore 18, Aula Goldoniana:

Massimo Polidoro, “Indagare misteri con la lente della scienza”



GIOVEDì 11 APRILE ore 18, Aula Goldoniana:

Matteo Guidotti, “Molecole a doppio taglio”



VENERDì 12 APRILE ore 21, Quadriportico del Collegio:

Quiz Scientifico con “Botta di Coulomb”



SABATO 13 APRILE ore 18, Aula Goldoniana:

Luca Perri, “Astrobufale”



DOMENICA 14 APRILE ore 21, Aula Goldoniana:

Lorenzo Baglioni, “Scienza in musica”