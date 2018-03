Al via il progetto “Gli itinerari della fede”

Il 19 marzo la “Camminata per San Giuseppe” a San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la pausa invernale, visto che si è giunti quasi a Primavera, riprende il progetto “Gli itinerari della fede” organizzata da Circolo Acli Oscar Romero, U.S. Acli Marche, e Ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della diocesi di San Benedetto del Tronto.



Lunedì 19 marzo, infatti, avrà luogo la “Camminata per San Giuseppe” con partenza dall’omonima chiesa in via Crispi 20.



Il progetto “Gli itinerari della fede”, vuole coniugare la promozione dell’attività fisica con la visita a santuari, chiese e strutture religiose del territorio per favorire la conoscenza in particolare dei patroni delle nostre città.



L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa stipulato tra Regione Marche e Unione Sportiva Acli Marche per la promozione dell’attività fisica nella popolazione, in attuazione del Piano regionale della prevenzione.



Nel corso del 2017 l’iniziativa si è svolta a Acquaviva Picena, Cossignano, Ascoli Piceno, Spinetoli, Monteprandone, Montedinove e San Benedetto del Tronto.



Negli anni precedenti l’iniziativa ha toccato varie località del territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo.



Nel 2018 l’iniziativa sarà ripetuta ed oltre alle tradizionali tappe ne sono previste altre che in passato non sono state effettuate, la “Camminata per San Giuseppe” è proprio una di queste in quanto negli anni precedenti non è stata organizzata.



La partecipazione ai vari eventi è gratuita e possono aderire persone di ogni età anche non particolarmente allenate poiché si tratta di una manifestazione non competitiva che ha anche un importante carattere aggregativo e di socializzazione.



Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si può consultare il sito www.usaclimarche.com. o la pagina facebook “Gli itinerari della fede”.