Alessandra Maltoni vince il Premio Internazionale Navarro 2021

Premio Internazionale Navarro 2021 alla ravennate Alessandra Maltoni

l XII Premio Internazionale Navarro e convegno studi Navarriani , Presidente il Prof. Enzo Randazzo, scrittore e Presidente del lion Sambuca Belice , sono arrivati in Sicilia per questo importante evento scrittori e giornalisti da tutto il mondo.

Per celebrare Navarro precursore del verismo , fondatore e direttore a Firenze, intorno agli anni 1880, della rivista letteraria “La Fronda”, cui collaborarono la Serao, Verga, Gualdo, Ciampoli ed altri letterati preveristi, ( Navarro è autore de la “Nana”, primo romanzo del verismo italiano),la dodicesima edizione del Premio Navarro si è tenuta nella Biblioteca Navarriana, presso la Banca Sicana di Sambuca di Sicilia non distante dalla abitazione che fu di Pirandello. Alessandra Maltoni poetessa e scrittrice di Ravenna, prima classificata nella sezione silloge edita con la pubblicazione in commercio : “ la poesia cambierà il mondo”edita dalla Zisa è stata premiata dal Presidente della zona 28 Avv. Loretta Abruzzo. Premi Speciali a Nuccio Fava, già direttore del TG1 e del TG3, per la sua brillante carriera giornalistica e per la sua passione civile, alla scrittrice italo-americana Marcella Nardi per l’impulso innovativo dato al genere Giallo – legal thriller, alla scrittrice italoargentina Maria Josefina Cerutti, per Vino Amaro, storia emblematica sull’emigrazione italiana e sull’ingiustizia della dittatura argentina. La giuria composta da emeriti docenti e linguisti hanno ritenuto assieme al Prof. Enzo Randazzo meritevole la silloge “ la poesia cambierà il mondo” del 1 premio, Alessandra Maltoni Presidente del Lions Club Milano Marittima 100, si è congratulata per l’organizzazione portando il saluto del suo Club, nel suo intervento ha dedicato il prestigioso premio ai Lions della Romagna.