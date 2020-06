Alkadia Immobiliare, un nuovo player per la ricerca casa nelle Marche

Alkadia Immobiliare presenta i propri servizi di consulenza tecnico immobiliare per la vendita ed affitto di immobili con base a Porto San Giorgio (FM)

Alkadia deriva da una parola di origine greco-araba il cui significato letterale è il “giudice-il giudizio” che richiama concetti di imparzialità, che deve sempre avere l’agente immobiliare, che deve essere al di sopra delle parti e agevolare la trattativa.... E' con questo presupposto che l'agenzia immobiliare Alkadia opera e trasmette la propria professionalità nei servizi di vendita ed affitto immobili a Porto San Giorgio in provincia di Fermo



Da un'idea imprenditoriale di Stefano Pallotti, agente immobiliare esperto, qualificato e conosciuto nel settore ed iscritto alla F.I.A.I.P.( Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di cui attualmente è consigliere regionale, nasce nel 2012 l'agenzia Immobiliare Alkadia.



I principi di correttezza ed equità sono alla base della mission aziendale dell'agenzia, un presupposto essenziale sopratutto in tempi di crisi. Scegliere bene dove investire i propri soldi, senza brutte sorprese, con la massima trasparenza e con la più vasta gamma possibile di scelta è fondamentale per concretizzare un obiettivo od un sogno.



L’agenzia immobiliare Alkadia ha la sede nella località di Porto san Giorgio (FM) nella regione Marche e svolge la propria attività di compravendita, affitto case ed appartamenti, su tutto il territorio italiano con focus nei comuni di Civitanova Marche, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio su uno dei più bei litorali della costa adriatica

I principali servizi offerti dall'agenzia sono: Compravendita di immobili monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali, ville e rustici; Affitto di monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali, ville, rustici e case vacanza; Compravendita e affitto di negozi ed attività commerciali; Compravendita di terreni; Stime e valutazioni immobiliari professionali ( Market Comparison Approach ); Asseverazione perizie



Il modo più rapido per entrare in contatto con la nostra agenzia è quello di contattarci tramite il nostro sito www.alkadiaimmobiliare.it