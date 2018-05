Alla scoperta della Napoli di un tempo tra i Palazzi liberty ed il bel canto

L' Associazione Culturale “Noi per Napoli” con “Inscena” Nuovo Teatro Sancarluccio e con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania presenta per il progetto "LUOGHI STORICI E MUSICA" 2 giugno 2018 ore 10.45 "Passeggiata tra il liberty ed il bel canto” Nel borgo di Chiaia alla scoperta dei primi palazzi liberty e nello storico “Nuovo Teatro Sancarluccio” per un gustoso aperitivo ed un Concerto Musicale insieme al soprano Olga De Maio il tenore Luca Lupoli il pianista accompagnatore Natalyia Apolenskaja e il giornalista Giuseppe Giorgio

Nuovo imperdibile appuntamento con L' Associazione Culturale “Noi per Napoli” che in collaborazione con “Inscena” Nuovo Teatro Sancarluccio e con il Patrocinio del Comune di Napoli, presenta per il prossimo 2 giugno 2018 una emozionante e coinvolgente" passeggiata tra il liberty ed il bel canto".



Per gli amici amanti di una Napoli ancora capitale e del grande repertorio canoro, sempre in seno al progetto "Luoghi Storici e Musica", un doppio appuntamento con una passeggiata nell'elegantissimo borgo di Chiaia alla scoperta dei primi palazzi in stile liberty della città, tra decorazioni e architetture della Belle Epoque napoletana. E sarà con queste premesse e con il metaforico ricordo di quando le acque della senna " sfociavano" nel mare di Partenope, che la passionale “promenade” culminerà con un concerto ed un aperitivo presso lo storico spazio del Nuovo Teatro Sancarluccio.



Esattamente al piano terra del Palazzo Acquaviva Coppola, il primo edificio in stile Liberty a Napoli ubicato nella famosa Via San Pasquale a Chiaia. L'itinerario della passeggiata tra i palazzi liberty partirà con appuntamento alle ore 10. 45( inizio h.11.00) presso l'esterno della stazione Metro di Piazza Amedeo con la guida “Noi per Napoli”( autorizzata Regione Campania) e si concluderà alle ore 12.00 al Nuovo Teatro Sancarluccio con l' aperitivo ed il Concerto del soprano Olga De Maio, del tenore Luca Lupoli con il pianista accompagnatore Natalyia Apolenskaja e gli interventi storici dello storico e giornalista Giuseppe Giorgio.



Un fantastico viaggio con un imperdibile triplo impegno con la storia, la musica ed il palato... per tutti.

Infoline & prenotazioni:

Nuovo Teatro Sancarluccio, Tel 081 4104467/081544889

- Associazione Culturale “Noi per Napoli” 3394545044/3277589936.

Tickets point: Agenzia Every Tour Via Santa Brigida, 13 ed Edicola Piazza del Gesù a Napoli. Contributo associativo 15 euro/ 13 € per associati, Cral e gruppi.



