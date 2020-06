Allfunds ha raccolto oltre 265.000 euro per supportare le famiglie in difficoltà a Madrid e a Milano, in collaborazione con la Fondazione iHelp

- Il progetto, promosso dall’Allfunds COVID-19 Solidarity Fund, ha dato ristoro a più di 600 famiglie spagnole e ha favorito una corretta alimentazione a più di 12.000 bambini in stato di povertà in Italia. - La campagna di beneficenza ha superato ogni aspettativa grazie alla solidarietà delle comunità spagnola e italiana

La campagna promossa dall’Allfunds COVID-19 Solidarity Fund ha superato le aspettative raccogliendo più di 265.000 euro, con i quali ha provveduto ai bisogni alimentari di oltre 600 famiglie spagnole, colpite dalla pandemia. Inoltre, in Italia, Allfunds ha sostenuto l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus per la distribuzione di pasti equivalenti ed equilibrati ad oltre 12.000 bambini.



In aprile, la società ha lanciato l'iniziativa Allfunds COVID-19 Solidarity Fund con due obiettivi: in Spagna provvede al sostentamento, per un mese, di 450 famiglie in condizioni di estrema necessità a causa della crisi COVID-19. Grazie alla solidarietà dimostrata, la campagna ha superato ogni aspettativa e ha sfamato quasi il 50% di famiglie in più. In Italia, l'obiettivo era sostenere il Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus parte della Rete Banco Alimentare, che recupera le eccedenze alimentari e le distribuisce gratuitamente alle strutture caritative partner.



Durante il recente lockdown, con le scuole chiuse a causa del virus, molti bambini hanno perso la loro unica opportunità di ricevere almeno un pasto equilibrato al giorno. Grazie a questa iniziativa di solidarietà, Allfunds consentirà al Banco Alimentare della Lombardia di distribuire 1.260.000 pasti equivalenti ed equilibrati a 12.271 bambini in difficoltà nella città di Milano.



Juan Alcaraz, CEO e fondatore di Allfunds, ha espresso la sua soddisfazione per il successo di questa iniziativa: "La responsabilità sociale d'impresa è nel DNA della nostra società. Tutti noi di Allfunds, così come tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, dovremmo essere molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato".

In collaborazione con la fondazione iHelp e la catena di supermercati Carrefour, insieme all'aiuto di centinaia di volontari, molti dei quali assistenti sociali, in Spagna il wealthtech ha fornito un acquisto settimanale a ciascuna delle famiglie, per uno o due mesi a seconda della situazione di ciascuna famiglia, al fine di avere accesso ai prodotti necessari per una corretta alimentazione.



Allfunds Solidarity Fund

Allfunds è fortemente impegnata a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali in cui opera, e negli altri luoghi in cui c’è bisogno, ed è per questo che, nel 2015, ha deciso di creare l’Allfunds Solidarity Fund. L'obiettivo primario del veicolo è quello di realizzare opere sociali a favore dei cittadini con donazioni raccolte durante iniziative, campagne ed eventi organizzati da Allfunds e canalizzate attraverso il fondo stesso. Nel 2019 l’Allfunds Solidarity Fund è riuscito a donare 178.783 euro, il triplo rispetto alle donazioni dell'anno precedente (66.000 euro).

Tra le principali iniziative organizzate dall'ente, c'è la Solidarity Fund Race a sostegno della lotta contro il cancro infantile, che l'anno scorso, alla sua prima edizione, è stata sponsorizzata da 22 aziende del settore finanziario.



https://fondosolidarioallfunds.com/



ALLFUNDS

Fondata oltre 20 anni fa, Allfunds è diventata una delle principali piattaforme wealthtech e di distribuzione di fondi a livello globale. La sua offerta include dati e analisi, servizi di trading ed execution, strumenti di portafoglio e reportistica, ricerca, e servizi normativi sui fondi di investimento. Allfunds mette anche a disposizione la tecnologia Allfunds Connect, un ecosistema digitale per connettere le case di gestione e i distributori. Oggi Allfunds ha più di 620 miliardi di euro di asset amministrati e offre oltre 88.000 fondi di circa 1.680 case di gestione. Allfunds ha una presenza locale in Spagna, Italia, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Cile, Colombia, Brasile, Svezia, Francia e Hong Kong. Allfunds ha stretto accordi con oltre 685 distributori, tra cui banche commerciali e private, compagnie di assicurazione, gestori di fondi, broker internazionali e società di investimento provenienti da 51 paesi diversi.

(nella foto Juan Alcaraz, CEO e fondatore di Allfunds)