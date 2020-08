ALTEA 365 ancora al fianco di SOPHOS come Gold Partner

La società del Gruppo Altea Federation, specializzata in Infrastructure, Technology Management & Cyber Security, ha ottenuto la riconferma per il 2020 della partnership Gold con SOPHOS, leader mondiale nella cybersecurity next-gen

Importante risultato per Altea 365, company del Gruppo Altea Federation, che ha ottenuto la riconferma tra i Gold Partner di SOPHOS anche per il 2020. Il connubio con SOPHOS, azienda tra i leader di settore nella cybersecurity next-gen, rappresenta un riconoscimento importante della competenza e della qualità dei progetti messi in opera dalla società guidata da Matteo Anchieri.



Le soluzioni SOPHOS, collocate tra le eccellenze di mercato nel Magic Quadrant di Gartner, offrono alle imprese il maggiore livello di sicurezza e protezione disponibile sul mercato contro le nuove minacce informatiche.



Una protezione ad ampio raggio che parte dalla salvaguardia della rete aziendale e degli endpoint fino ad arrivare alla cloud security: i prodotti realizzati rispondono dinamicamente alle sfide odierne e future, grazie alla combinazione tra il più potente motore di intelligenza artificiale e una sofisticata protezione antiexploit e antiransomware.



“Il livello di partnership raggiunto con SOPHOS è per Altea 365 un ulteriore e importante fattore di consolidamento e crescita”, dichiara Matteo Anchieri, CEO Altea 365. “Rappresenta un riconoscimento di competenza e qualità dei progetti di cybersecurity e cloud transformation”.



La consolidata sinergia tra Altea 365 e SOPHOS ha permesso di accompagnare numerose aziende in un percorso di Digital Trasformation, con attenzione specifica su soluzioni innovative ed efficaci contro le minacce informatiche in costante evoluzione.





About ALTEA 365

Costituita nel 2016, Altea 365 è la company del Gruppo Altea Federation specializzata in Infrastructure, Technology Management & Cyber Security e offre servizi di progettazione e realizzazione di infrastrutture ICT, dall’ambito dipartimentale agli ambienti Enterprise Cloud, On premise e ibridi. La capacità di capire il business e identificare i fabbisogni tecnologici attuali e futuri dei propri Clienti, sono per Altea 365 gli elementi essenziali per la progettazione di soluzioni IT efficienti, sicure, performanti e scalabili. Intraprendendo le dinamiche del cambiamento del mondo ICT, la sfida di Altea 365 è disegnare una strategia Tech Cloud efficace e sostenibile nel tempo verso una trasformazione intelligente dell’IT, dando forma a progetti basati su architetture timeless, predictive e cloud-ready. Grazie all'esperienza maturata e la perfetta sinergia con i principali vendor di soluzioni ICT, Altea 365 offre la migliore scelta possibile sul mercato, proponendosi come partner di riferimento nell’ambito tecnologico per la fornitura di servizi, avvalendosi di personale qualificato ed esperto.

> www.altea365.it









About SOPHOS

Sophos è leader mondiale nella cybersecurity next-gen e protegge più di 400.000 organizzazioni di tutte le dimensioni in oltre 150 Paesi, difendendone i sistemi contro le minacce informatiche più avanzate. Le soluzioni Sophos sono realizzate per il cloud e ottimizzate con intelligenza artificiale. Si basano sulle tecnologie dei SophosLabs (il team internazionale di esperti di data science e di intelligence sulle minacce) e proteggono endpoint (laptop, server e dispositivi mobili) e reti contro tecniche di attacco in continua evoluzione, che includono: ransomware, malware, exploit, esfiltrazione dei dati, tentativi di violazione per mezzo di active adversary, phishing e molto altro ancora. Sophos Central, una piattaforma di gestione nativa del cloud, integra l’intera gamma di prodotti Sophos di prossima generazione, inclusa la soluzione endpoint Intercept X e il firewall next-gen XG, in un unico sistema di “Synchronized Security”, accessibile per mezzo di un set di API. Da tempo Sophos si dedica a implementare una transizione verso la cybersecurity next-gen, sfruttando opzioni cloud avanzate, machine learning, API, automazione, risposta gestita alle minacce e molte altre funzionalità, al fine garantire una protezione di classe enterprise per le aziende di tutte le dimensioni.

> www.sophos.it