Analog Devices con Hyundai per il lancio del primo sistema di cancellazione del rumore stradale completamente digitale

Analog Devices, Inc. (ADI) ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Hyundai Motor Company (HMC). Hyundai ha in programma il lancio del primo sistema di cancellazione del rumore stradale completamente digitale per l'industria automobilistica che sfrutta la tecnologia Automotive Audio Bus (A2B®) di ADI. Hyundai intende inoltre estendere a tutti i propri modelli l’uso della tecnologia A2B di ADI per le sue applicazioni di connettività audio e infotainment.



"Essendo tra i primi utilizzatori di A2B, ci siamo subito resi conto del potenziale di questa tecnologia non solo per i nostri sistemi RANC (Road-noise Active Noise Control), ma anche per altre applicazioni sui veicoli, indispensabili per il confort di viaggio del conducente e dei passeggeri ", ha affermato il Dr. Kang-Duck Ih, Research Fellow di Hyundai. "La bassa latenza garantita da A2B ci ha permesso di implementare questa innovativa tecnologia RANC e di accelerarne la messa in produzione".



Il sistema RANC di Hyundai riduce drasticamente il rumore all'interno dell'abitacolo di un veicolo. Il sistema può analizzare vari tipi di rumore in tempo reale e produrre onde sonore in controfase. Ad esempio, ci sono diversi tipi di rumori stradali che la nuova tecnologia è in grado di elaborare, come la risonanza che si crea tra pneumatico e cerchio o il rombo provocato dalla strada.



"Abbiamo collaborato fianco a fianco con Hyundai per progettare il suo sistema completamente digitale RANC che sfrutta la nostra tecnologia A2B per ridurre il costo delle apparecchiature, il peso e la complessità del progetto e, a sua volta, migliorare l'efficienza complessiva dei consumi di carburante - contribuendo a risolvere diverse problematiche elettroniche del sistema RANC", ha dichiarato Patrick Morgan, Vice President, Automotive Electrification and Infotainment, Analog Devices. "Il lavoro di ADI con Hyundai dimostra la validità della tecnologia A2B e valorizza ulteriormente i veicoli Hyundai nel mercato odierno".



A2B riduce il peso del cablaggio fino al 75%, migliora l'efficienza del consumo di carburante e i costi complessivi del sistema. A2B di ADI è la tecnologia di interconnessione digitale ad alta velocità a più bassa latenza del settore, che distribuisce audio, dati di controllo, clock e alimentazione su un singolo doppino intrecciato, non schermato. L'attuale diffusione dei sistemi di cancellazione del rumore stradale sui veicoli è stata limitata dalla disponibilità di una tecnologia di rete a basso costo e a bassa latenza che colleghi in modo efficiente i sensori a un'unità di elaborazione centrale. La tecnologia A2B di ADI riduce in modo significativo il costo e la complessità del cablaggio associato alle tradizionali implementazioni analogiche dei sistemi di cancellazione del rumore stradale. Per ulteriori informazioni su A2B, visitare il sito: http://www.analog.com/a2b



La collaborazione di ADI con Hyundai sottolinea quanto sia importante, per i costruttori auto, la tecnologia A2B e i suoi vantaggi per le future applicazioni che richiedono pochi cablaggi e sensibilità alla latenza, tra cui la cancellazione del rumore stradale, le comunicazioni in auto e le zone audio o sonore personalizzate.



Analog Devices (NASDAQ: ADI) è un leader mondiale nella tecnologia analogica ad alte prestazioni ed è impegnata nella soluzione delle sfide tecniche più complesse. I prodotti Analog Devices danno la possibilità di interpretare il mondo che ci circonda, creando una connessione tra fisico e digitale per mezzo di tecnologie d’avanguardia che rilevano, misurano, alimentano, collegano e interpretano le grandezze del mondo reale. Visita il sito http://www.analog.com



Hyundai Motor Group è una società multinazionale che ha creato una catena di valore basata su automobili, acciaio e costruzioni e che include logistica, finanza, IT e servizi. Con circa 250.000 dipendenti in tutto il mondo, i marchi automobilistici del Gruppo includono Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp e Genesis. Dotata di pensiero creativo, di comunicazione cooperativa e della volontà di affrontare tutte le sfide, Hyundai Motor Group lavora per creare un futuro migliore per tutti. Per maggiori informazioni su Hyundai Motor Group, visitate il sito www.hyundaimotorgroup.com.



Determinate dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa potrebbero costituire “dichiarazioni di carattere previsionale” intese a tutela da eventuali responsabilità indicate nel ‘Private Securities Litigation Reform Act’ del 1995. Tali dichiarazioni previsionali comprendono, altresì, le nostre dichiarazioni in merito a opportunità, vantaggi e sviluppi derivanti dalla collaborazione tra Analog Devices Inc. e Hyundai Motor Company, compresi i progressi previsti in tecnologie, e sforzi e offerte per lo sviluppo di prodotti e soluzioni relative all’impiego della tecnologia A2B di Analog Devices da parte di Hyundai, che si basano sulle nostre aspettative, convinzioni, ipotesi, stime, previsioni e proiezioni attuali sul settore e sui mercati in cui le aziende operano. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa non garantiscono le prestazioni future, sono per loro natura incerte, comportano determinati rischi, incertezze e ipotesi difficili da prevedere. Pertanto i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da ciò che viene espresso in tali dichiarazioni previsionali Inoltre, tali dichiarazioni non devono essere considerate una rappresentazione delle aspettative o delle convinzioni di Analog Devices o Hyundai aventi qualsiasi data successiva a quella del presente comunicato stampa. Tra i fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli descritti, sottintesi o previsti in qualsiasi dichiarazione previsionale figurano difficoltà o ritardi nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti, tecnologie e soluzioni e altri fattori di rischio descritti nell’ultima documentazione presentata da Analog Devices alla ‘Securities and Exchange Commission’. Analog Devices non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali effettuate.

A2B è un marchio registrato di Analog Devices, Inc.



Drive360 è un marchio registrato di proprietà di Analog Devices, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.