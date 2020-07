Anna Rita Mercogliano pittrice

Anna Rita Mercogliano nata ad Ottaviano (Na) classe 1951, nutre una passione viscerale per la pittura fin dalla più tenera età, attraverso i suoi dipinti creati con la tecnica “olio su tela” ha voluto lanciare i messaggi più svariati, come esempio possiamo citare l'opera “Lavoro minorile”, con il passare del tempo la visione della pittrice, verso il mondo che la circonda, cambia e i suoi quadri cominciano ad essere espressione di una continua lotta tra terra e mare che, uniti in un abbraccio, tentano di difendersi dall'egoismo dell'uomo che con i suoi comportamenti sconsiderati porterà la natura verso il più totale degrado.

Anna Rita Mercogliano nata ad Ottaviano (Na) classe 1951, nutre una passione viscerale per la pittura fin dalla più tenera età, attraverso i suoi dipinti creati con la tecnica “olio su tela” ha voluto lanciare i messaggi più svariati, come esempio possiamo citare l'opera “Lavoro minorile”, con il passare del tempo la visione della pittrice, verso il mondo che la circonda, cambia e i suoi quadri cominciano ad essere espressione di una continua lotta tra terra e mare che, uniti in un abbraccio, tentano di difendersi dall'egoismo dell'uomo che con i suoi comportamenti sconsiderati porterà la natura verso il più totale degrado.

La pittrice ha partecipato a numerose mostre e rassegne ottenendo premi e riconoscimenti in Italia e all'estero di cui ricordiamo:

Rass. Stagioni Italiane al Museo Etnografico di S.Pietroburgo (Russia); Collettiva, Infanzia negata a Napoli, Prima classificata , Premio Giornalistico; Estemporanea "PALMA Campania e Dintorni"; Collettiva Organizzata dall' Associazione Culturale Napoli Nostra A Sorrento; Premio A.I.P.H., a Napoli (Circolo della Stampa, con Patrocinio dell' Ass.to alla Cultura Regione Campania"; Trofeo Zurigo (Premiata per il suo valore espresso a Firenze), inoltre ha da poco partecipato alla Biennale di Palermo e a breve parteciperà ad una Collettiva a Capri.

Anna Rita vanta inoltre l'iscrizione a importantissimi cataloghi d'arte quali: Arte Moderna Mondadori, Dizionario Enciclopedico d'Arte Contemporanea Alba, L'Elite.

Un percorso artistico di tutto rispetto per una pittrice che ha saputo valorizzare la propria passione per l'arte ottenendo ottimi risultati.



Ufficio Stampa: MP Impresa dello Spettacolo