Mine vaganti previsto dal 13 al 15 marzo 2020 Night garden (in sostituzione di Open) riprogrammato dal 12 al 15 novembre 2020

Teatro della Fortuna, Fano.



alla luce delle nuove disposizioni di legge sono annullati gli ultimi due spettacoli di FanoTeatro 2019/2020:

Mine vaganti previsto dal 13 al 15 marzo 2020

Night garden (in sostituzione di Open) riprogrammato dal 12 al 15 novembre 2020



I possessori di abbonamento o biglietto saranno contattati e riceveranno indicazioni in merito al rimborso.



Per chiarimenti scrivere a biglietterie@amat.marche.it



Il botteghino del Teatro della Fortuna

è aperto per fornire assistenza e dare le informazioni necessarie

nei giorni di mercoledì e sabato

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.

Telefono 0721 800750

botteghino@teatrodellafortuna.it



**********



Proseguono le visite al Teatro della Fortuna



Il Teatro della Fortuna è aperto per le visite

per poter ammirare la sala polettiana e il sipario storico di Francesco Grandi

il sabato dalle 16.00 alle 18.00

e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.



Si dovrà sempre accedere con la mascherina correttamente indossata.

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea

che non dovrà essere superiore a 37,5°.



Ingresso € 2,00

(gratuito per i minori di 12 anni)