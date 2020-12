Antica Valserchio è partner di ReVerso TM Innovativa Supply Chain 100% Made in Italy per la produzione a economia circolare di filati e tessuti di pregio

Antica Valserchio, punto di riferimento per la produzione di accessori tessili per marchi di alta gamma, riconferma la propria mission in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità grazie alla partnership con Re.VersoTM: un approccio avanguardistico che unisce scienza e tecnologia in un sistema di produzione a economia circolare per lana, cashmere e cammello di alta qualità, 100% Made in Italy.

Re.VersoTM è un sistema integrato, trasparente e tracciabile che prevede la raccolta e la selezione manuale di scarti tessili provenienti dal sistema moda, che vengono trasformati in nuovi filati e tessuti rigenerati a marchio Re.VersoTM.



Come partner unico della supply chain che si occupa della produzione di accessori tessili, Antica Valserchio utilizza queste “nuove materie prime” per creare prodotti di alta gamma attraverso le quattro diverse tecnologie di tessitura patrimonio dell’azienda.

Alle griffe clienti di Antica Valserchio viene quindi proposta un'ampia scelta di articoli di alta gamma che, grazie alla tecnologia e al know-how Re.VersoTM, sono sostenibili, certificati, tracciabili e altamente performanti in termini di sicurezza chimica.



“Per una realtà come la nostra, che ha sempre avuto a cuore i temi di innovazione e sostenibilità, essere partner di Re.Verso TM è stato il coronamento di un impegno che portiamo avanti da tanti anni,” afferma Alessandro Bertolani, Direttore Generale di Antica Valserchio. “Essere parte del sistema Re.Verso TM significa dare un valore intrinseco al nostro prodotto, che diventa risultato concreto di una filiera circolare certificata, portatrice di valori e completamente Made in Italy, dove la sostenibilità non è soltanto un concetto astratto ma è realtà.”



Come afferma Federico Gualtieri, Presidente di Filpucci e AD di Re.verso srl: “Re.VersoTM, oltre ad essere un’innovativa supply chain, è una proposta che mette al centro, minimizzandone l’impatto, il grande problema dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze sul nostro pianeta, come ad esempio la desertificazione. Con il sistema Re.Verso, otteniamo una riduzione dell’impatto dovuto all’utilizzo di energia, d’acqua e CO2 per la produzione nel settore moda: analisi LCA1 ci forniscono per l’utilizzo di 1 tonnellata di materia prima Re.verso, rispetto a materia prima vergine, riduzioni pari al 96% di CO2, 76% di Energia e 89% di Acqua.”



Antica Valserchio è un’azienda tessile italiana con sede nel cuore della Garfagnana, che, grazie alla combinazione tra sapienza artigianale e innovazione tecnologica, si è affermata nel tempo come leader nella produzione di accessori tessili per i marchi più importanti del fashion system mondiale.

