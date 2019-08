Arriva Hymach Buddy, il versatile braccio falciante realizzato a misura dei veicoli transporter multifunzione

Grazie agli ingombri contenuti, alla facilità di montaggio/smontaggio, al motore ausiliario indipendente e alla testata trinciatrice intercambiabile, il nuovo braccio falciante di Hymach è la soluzione ideale per le amministrazioni comunali e gli enti appaltatori per massimizzare l'investimento sul proprio veicolo multifunzione.

Hymach, storica azienda italiana leader nella produzione di macchine per la manutenzione del verde di altissima qualità, annuncia l'arrivo di Buddy, il nuovo versatile braccio falciante ideale per i veicoli transporter multifunzione.



Una soluzione di sicuro interesse per tutti quegli enti comunali e appaltatori che vogliono massimizzare l'investimento del proprio autocarro compatto trasformandolo in un mezzo adatto anche per lo sfalcio dei cigli stradali, la potatura delle siepi e i lavori del verde.



Il pratico e veloce sistema di montaggio/smontaggio del braccio Hymach Buddy può agevolmente essere eseguito autonomamente, senza ricorrere a mezzi di sollevamento. Gli ingombri ridotti non impattano sulle dimensioni originali dell'autocarro, mantenendo le sue caratteristiche di compattezza e manovrabilità.

Inoltre, il funzionamento del braccio Buddy è totalmente indipendente dall'impianto del veicolo grazie al motore ausiliario applicato, in modo da non sottrarre potenza allo stesso.



La firma di Hymach è come sempre una garanzia di affidabilità: partendo dal braccio realizzato in acciaio altoresistenziale di altissima qualità; passando per gli elementi fondamentali delle articolazioni, costruiti in acciaio appositamente indurito e rettificato; arrivando ai martinetti dotati di valvole di regolazione, dall'ottima manovrabilità.



I componenti principali dell'impianto di funzionamento sono scelti tra quelli proposti dalle migliori marche sul mercato per prestazioni ed affidabilità, al fine di consentire un elevato rendimento in termini di potenza e produttività, e una lunga durata nel tempo.



Per maggiori informazioni su Hymach Buddy è possibile visitare il sito ufficiale, dove è presente una scheda prodotto corredata di foto e video, oppure contattare senza impegno direttamente Hymach allo 0425 746242.