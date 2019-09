Arriva LUNAtics di FOREO, il miglior programma fedeltà di sempre

FOREO lancia un VIP Club ricco di esperienze esclusive, vantaggi VIP e sistema di gamification per gli iscritti

Breaking News: MILANO / STOCCOLMA – XX settembre 2019 – Arriva LUNAtics! FOREO, il brand skintech svedese in più rapida crescita al mondo, sta per sorprendere nuovamente l’industria del beauty con il programma fedeltà che farà impazzire gli appassionati di bellezza: Il LUNAtics Club!



Il lancio di LUNAtics Club, che stando ai rumors potrebbe esordire a livello globale a settembre, arriva a poche settimane di distanza dall’annuncio dell’attesissimo lancio di LUNA mini 3, che approderà presto sugli scaffali e sarà uno dei primi vantaggi per i membri LUNAtics: gli iscritti infatti avranno l’occasione di acquistare una limited edition di LUNA mini 3 in colore Lavender prima di tutti gli altri.



Selma Busovaca, Head di LUNAtics Club, commenta: “Anche se in questo momento non possiamo rivelare troppo, possiamo confermare che stiamo lanciando una piattaforma che porterà l’esperienza dei nostri clienti al livello successivo. Questo è il concept per un club fedeltà come nessun altro e offrirà ai fan di FOREO trattamenti VIP, vantaggi esclusivi per partecipare ad attività uniche ed esperienze di gamification che li lasceranno a bocca aperta”.



“Volevamo creare qualcosa per i nostri fan che offrisse loro la ricompensa definitiva. FOREO è un marchio che si spinge ben oltre la semplice vendita di prodotti e, con il lancio di LUNAtics, confidiamo di creare una community che aiuti i nostri clienti a sentirsi ogni giorno parte del nostro brand e della nostra visione”, conclude Busovaca.



FOREO ha svelato che il programma di fidelizzazione sarà strutturato su più livelli e che gli iscritti si aggiudicheranno i vantaggi non solo sulla base degli acquisti, ma anche interagendo con le diverse piattaforme del brand, inclusa l’app FOREO For You; il che significa che la pulizia del viso giornaliera potrebbe aiutarti a guadagnare punti preziosi.



È stato ipotizzato che i premi potrebbero includere vantaggi come un personal shopper, sconti fino al 50%, prodotti personalizzati e visite al quartier generale del brand in Svezia. I fan di FOREO che desiderano diventare membri del LUNAtics Club devono semplicemente registrare i propri dispositivi FOREO su foreo.com/it, per iniziare a godere dei benefici offerti.



Ulteriori dettagli saranno svelati a tempo debito ma, per ora, tenetevi aggiornati sulle novità FOREO (compresi i prossimi lanci) qui e sulla nostra pagina Instagram per annunci in tempo reale!