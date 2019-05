Arteam Cup 2019: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al premio d'arte contemporanea Arteam Cup 2019. La mostra finale di questa edizione si terrà in Liguria, a Sanremo (IM), a Villa Nobel, dal 14 settembre al 27 ottobre 2019. Deadline iscrizioni: 15 luglio 2019.

Arteam Cup, dopo un esordio esplosivo nel 2015 a Venezia in concomitanza con la Biennale Arte, si sposta nel 2016 in Piemonte, ad Alessandria, nella suggestiva sede di Palazzo del Monferrato; con l’edizione 2017, si consacra a grande evento culturale con la mostra al BonelliLAB di Canneto sull’Oglio (MN - Lombardia) e, nel 2018, approda a Forlì nei prestigiosi spazi della Fondazione Dino Zoli, come diretta conseguenza dello sviluppo promosso da Arteam del rapporto arte/impresa.

L’edizione 2019 si terrà in Liguria, a Sanremo (IM), a Villa Nobel, dal 14 settembre al 27 ottobre 2019.



Al premio Arteam Cup sono ammesse tutte le espressioni artistiche: pittura, disegno ed illustrazione, fotografia, incisione, scultura, installazione, new media art, performance ed arte ambientale. Il Concorso è a tema libero.

Nessuna discriminante di età, nazionalità, religione o altro è applicata agli iscritti al Premio o ai richiedenti l’iscrizione all’Associazione Arteam.



Per partecipare ad Arteam Cup 2019 occorre versare una quota di iscrizione, a parziale copertura dei costi organizzativi della manifestazione. La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 e permette di partecipare alla selezione con tre opere.

I soci Arteam Artisti, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2019, potranno accedere gratuitamente al concorso.

La candidatura ad Arteam Cup avviene tramite iscrizione online dal sito www.arteamcup.it.

L’iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 luglio 2019.



La Giuria di Arteam Cup è composta da critici, curatori e storici dell’arte, docenti universitari e di accademia, direttori di testate specializzate, galleristi, giornalisti specializzati, direttori artistici, personalità del mondo della cultura.

I nomi dei componenti la Giuria saranno rivelati solo dopo la conclusione dei lavori della Giuria, per garantire ai Giurati stessi di operare in massima tranquillità, correttezza e riservatezza.

La Giuria avrà il compito di selezionare gli artisti che parteciperanno alla mostra collettiva del Premio ARTEAM CUP 2019.



- INFO COMPLETE su:

www.arteamcup.it



- REGOLAMENTO:

www.arteamcup.it/regolamento/



- ELENCO PREMI:

www.arteamcup.it/premi/



- ISCRIZIONI:

www.arteamcup.it/iscrizione/



Informazioni:

Associazione Culturale Arteam

Tel. +39 019 4500744

info@arteam.eu – www.arteam.eu