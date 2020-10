ArzaMed tra le start up a SMAU Milano 2020 dell’Emilia Romagna

Fieramilanocity - MiCo Lab 20 - 21 Ottobre 2020 Stand C04

RIMINI, 20 Ottobre 2020 - ArzaMed è tra le partecipanti alla 57esima edizione di Smau Milano 2020 presso Fiera Milano City. Selezionata fra le migliori start up innovative della Regione Emilia Romagna, in questi due giorni incontrerà attori internazionali dal mondo delle corporate, acceleratori ed altri professionisti e presentare l’innovazione tecnologica del software medico ArzaMed e la nuova Brand Identity.



ArzaMed prenderà parte ad incontri one to one e speed pitching con l’obiettivo di trovare nuove opportunità di collaborazione tra gli operatori del settore Med-Tech; e affrontare insieme i nuovi paradigmi nel rapporto medico-paziente che vedono il paziente stesso al centro del percorso clinico, missione che ArzaMed fin dalla sua nascita ha intrapreso.



Un'occasione per illustrare le direzioni innovative di ArzaMed, presentando la nuova brand identity e il nuovo concept a supporto della vision aziendale che ricordiamo propone di “contribuire all’innovazione del sistema sanitario tramite la tecnologia cloud per rendere migliori le esperienze dei pazienti e di chi se ne prende cura. ArzaMed crede nel valore della sanità digitale e di come possa essere d’aiuto a medici e pazienti. La salute è un diritto che deve essere tutelato e supportato dalla tecnologia in termini di organizzazione, prevenzione, diagnosi e cura”.



ArzaMed sarà disponibile per incontrare aziende per partnership ed investitori interessati, ma anche medici, dottori o rappresentanti di centri medici che desiderano digitalizzare i processi gestionali e clinici o a contribuire allo sviluppo di nuove funzionalità.



“Smau è il più importante contesto innovativo italiano che promuove il networking e l’aggiornamento professionale, un vero hub internazionale che ci permette di entrare in contatto con stakeholders e professionisti per presentare la nostra applicazione medica cloud e trovare nuove partnership.” spiega Andrea Pari, Ceo e Co - Founder ArzaMed.

I visitatori interessati a saperne di più sui prodotti ed i servizi di ArzaMed, potranno incontrare Andrea Pari, presso lo stand C04.





AZIENDA - Costituita come start-up innovativa in ambito Med-Tech a luglio 2018 dall’esperienza di Andrea Pari e Alberto Ghiribaldi. ArzaMed sviluppa e commercializza strumenti web e tecnologie cloud, per la creazione di applicazioni in ambito sanitario.

MISSION - Organizzare le informazioni attraverso applicazioni cloud per rendere più sicura e semplice la loro acquisizione e gestione, in modo universalmente accessibile, da parte di medici, pazienti e operatori sanitari.

CONTATTI:

ArzaMed srl

Andrea Pari / Giulia Fabbri

Viale Giovanni Briolini, 15 | 47921 RIMINI | Italy

Tel.: +39 0541 081788

Email: info@arzamed.com

Web: www.ArzaMed.com

Social: Facebook - LinkedIn