ASSOGIOCATTOLI - Al via la campagna #LaFestaContinua per la Festa della Mamma

Assogiocattoli invita tutti a celebrare la Festa della Mamma Con la campagna #LaFestaContinua, Assogiocattoli prosegue l’attività di sensibilizzazione nei confronti del gioco e del sano divertimento in famiglia. E dopo Natale, Carnevale e Pasqua, ci si prepara a festeggiare tutte le mamme del mondo, sostenendo simbolicamente i settori pertinenti. Oltre al coinvolgimento di tutte le blogger e influencer che hanno collaborato con l’associazione, una speciale playlist ad hoc su Spotify sarà la colonna sonora del prossimo 9 maggio. Il tutto in contemporanea con l’apertura di Toys Milano Plus, la seconda edizione digitale del più importante evento B2B in Italia dedicato al settore del giocattolo e della prima infanzia.

Dati alla mano, le previsioni del 1° semestre non sono affatto male. A far ben sperare sono proprio le performance dei primi mesi dell’anno, soprattutto quelle registrate da alcune categorie: +33% per i Board Games, + 21% per i Building Set e +10% per i Plush (fonte The NPD Group). Numeri che confermano il trend positivo del “gioco classico” e che fanno ben sperare per il futuro dell’intero settore. Ed è con questa carica positiva che Assogiocattoli annuncia la Campagna #LaFestaContinua, per festeggiare come si deve tutte le mamme del mondo. D’altronde, fanno l’impossibile, ogni giorno, tutti i giorni. Cosa siamo disposti a fare noi, in un giorno per le nostre super mamme?



E dopo le campagne dedicate al Natale, al Carnevale e alla Pasqua, per Assogiocattoli è arrivato il momento di celebrare un’altra importante ricorrenza tradizionale: la Festa della Mamma. Quest’anno più che mai, le mamme sono state particolarmente eroiche, più del solito, ed è bene che padri e figli diano il meglio di loro per festeggiarla come si deve, dimostrando a chiare lettere tutta la riconoscenza, la gratitudine e l’amore che tutti nutriamo nei confronti delle nostre mamme.



#LaFestaContinua: sarà questo l’hashtag che accompagnerà campagna, post e stories di tutte le mamme “amiche” dell’Associazione, con l’obiettivo di trasmettere entusiasmo, condivisione e voglia di fare, perché domenica 9 maggio 2021 sarà la Festa della Mamma più bella e divertente di sempre: anche se festeggiata a casa e tra restrizioni varie, va pensato un regalo davvero unico e organizzato un allestimento da sogno - in casa, in camera o in giardino - degno delle migliori ricorrenze, per sorprendere mamma e trascorrere insieme a tutta la famiglia una domenica indimenticabile. Alla colonna sonora di quella che si preannuncia già una “splendida giornata” ci pensa Assogiocattoli, che per l’occasione ha creato una speciale playlist su Spotify del tutto dedicata alle mamme, ma che farà di certo ballare tutti, adulti e bambini.



Una partenza simbolica, carica di significato, che combacia con la “riapertura” dell’Italia e, soprattutto, con la partenza ufficiale dell’evento B2B di riferimento per tutto il settore, Toys Milano Plus che, con la sua piattaforma di matching online, metterà in contatto oltre 4.200 buyer nazionali e internazionali con tutte le aziende che operano nel mercato italiano e che presenteranno tutte le novità più esclusive in vista Natale, il momento più importante dell’anno per l’intero mercato.



