Automazione basculanti e tapparelle: Automatic Home anche in Puglia

Automatic Home, marchio di Marvin Srl, ha estenso il servizio di motorizzazione di basculanti, tapparelle e tende da sole in Puglia nelle province di Bari e Foggia.

Automatic Home, impresa che si occupa di motorizzazione di basculanti, tapparelle e tende da sole, è operativa anche in Puglia nelle province di Bari e Foggia.

L’azienda è già attiva in Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Liguria, Sardegna, Toscana, Molise e Sicilia.

La presenza capillare sul territorio nazionale certifica che è una realtà in crescita; la chiave del successo è nella preparazione dei tecnici specializzati, nell’ottimo rapporto qualità-prezzo, nell’assistenza post-vendita.

L’amministratore delegato di Automatic Home Vincenzo Di Benedetto dichiara: “Siamo lieti di annunciare che siamo attivi anche in Puglia: potete toccare con mano la convenienza delle nostre offerte, la nostra formula "zero sorprese" e i nostri servizi di automazione porte garage, tapparelle e tende da sole”.



Sono sempre più diffusi gli strumenti che semplificano la vita come la motorizzazione di basculanti, tapparelle e tende da sole.

Si tratta di soluzioni che migliorano la quotidianità e portano benefici come comodità e sicurezza nell’apertura e chiusura della porta del box o delle tapparelle e tende di casa senza sforzi per la schiena.

L’altro vantaggio è che non occorre sostituire il basculante del garage, le tapparelle e le tende da sole esistenti, in quanto gli installatori provvedono al montaggio dei dispositivi motorizzati con un sistema efficace e poco invasivo.

Gestire a distanza i serramenti della casa e del box con un telecomando offre un notevole comfort anche in termini di risparmio di tempo: con un click si evita di scendere dall’auto o si azionano tutti gli avvolgibili dallo stesso punto, con la possibilità di muoverli anche tutti insieme.

Passare dal funzionamento manuale all’automazione è conveniente anche per le detrazioni fiscali ed agevolazioni Iva concesse per questo tipo di interventi.



Per dotarsi dell’automazione del basculante, delle tapparelle e tende da sole bisogna rivolgersi a dei professionisti del settore come gli esperti di Automatic Home, che garantiscono un’installazione a regola d’arte.

Automatic Home è un marchio di Marvin Srl con sede centrale a Desio in Corso Italia 117.



Marvin srl

C.so Italia 117 – Desio (MB)

Tel 0246712568 – 0246712596

Fax 0248013233

info@automatichome.it