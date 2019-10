Autosalone Cagnato sceglie Orto Creativo per la realizzazione del nuovo sito web

Orto Creativo, agenzia di Web Marketing realizza il nuovo sito web dell’autosalone Cagnato.

La continua crescita dell’autosalone Cagnato, distintosi in questi ultimi anni come una delle eccellenze nella vendita dell’automobile , vede al suo fianco la consulenza dell'agenzia veneta Orto Creativo, nota per essere una delle sorprese emergenti nel panorama dello sviluppo di siti web.

Quello in cui opera l’autosalone Cagnato è un settore estremamente competitivo, ma il concessionario di Quarto d’Altino è riuscito in questi anni a ritagliarsi una fetta importante di mercato grazie alla vendita di auto K0, auto aziendali e auto usate di elevato livello qualitativo.



L’Autosalone Cagnato con la sua cinquantennale esperienza nel settore automobilistico è oggi un punto di riferimento tra Venezia e Treviso per la vendita di automobili. Nella sede di Quarto d’Altino è presente un ampia gamma di autoveicoli delle migliori marche come Mercedes, Volvo, Jaguar, Jeep e molte altre.



I punti di forza di Cagnato Auto sono rappresentati da una profonda conoscenza del prodotto, dalla grande professionalità nella vendita, corredata da una serie di servizi complementari quali; proposte di finanziamento, espletamento di tutte le pratiche automobilistiche, autofficina e gommista con personale costantemente aggiornato.



A sostenere la volontà di crescita e espansione digitale, l’autosalone Cagnato ha al suo fianco la consulenza specializzata di Orto Creativo, che pone a disposizione dei clienti una professionalità e del personale altamente qualificato e formato nei vari ambiti che spaziano dalla gestione delle campagne su Facebook allo sviluppo di siti web e landing page.