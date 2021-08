“Azzurrò verrà” è il nuovo romanzo di Antonella Calvani

Su tutti gli scaffali, shop online e store dell’editore

Azzurro verrà intreccia quotidianità e paranormale accompagnando il lettore in un misterioso viaggio attraverso il tempo. Claudia, la protagonista, è capace di interagire con lo spirito di Federico, ammiraglio spagnolo del XVI secolo, mentre è alle prese con una storia d'amore che non ne vuole sapere di partire per il verso giusto.

Incomprensioni, incertezze e idiosincrasie sono il leit-motiv che caratterizza le relazioni tra i personaggi; riuscirà Claudia con la sua solarità ed il suo punto di vista singolare a riequilibrare le vicende e condurre tutti a quel "luminoso azzurro"?





Antonella Calvani

Nasce in Toscana, trasferitasi da piccolissima a Roma, intraprende studi umanistici che lasciano in lei una vivida impronta neoclassica. Fin da giovanissima coltiva la sua passione per la scrittura ed i componimenti poetici e quando a metà anni ‘80 si trasferisce a Tarquinia dal paesaggio cittadino scopre il gusto creativo del mare e l’immensità dei tramonti.

Affermata poetessa, molti sono i suoi componimenti che hanno ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi letterari. Guizzi di luce e Lacrime di cielo sono le sue prime produzioni poetiche mentre con Edizioni Leucotea ha pubblicato la silloge Sogno d’infinito, Tra stelle e sassi, e, nel 2016 Rosso Gardenia, il suo primo romanzo.