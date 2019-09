Birra FORST è la Birra Ufficiale del Festival dello Sport, in programma a Trento dal 10 al 13 ottobre 2019

Nadia Scioni Press Way Srl

Da sempre Birra FORST è vicina ai valori più profondi dello sport come la lealtà, lo spirito di sacrificio e l’impegno, e, nel corso degli anni, ha da sempre sostenuto innumerevoli atleti e manifestazioni in tutt’Italia. Prossimamente, Birra FORST sarà presente in qualità di Birra Ufficiale alla 2° edizione del Festival dello Sport di Trento.

Sempre più forte e stretto il rapporto tra Birra FORST e Gazzetta della Sport che si intensificherà tra poco più di un mese in occasione del 2° Festival dello Sport, dedicato al tema “Il fenomeno, i fenomeni”.



Nel corso del Festival il Forsterbräu di Trento diventerà una delle location ufficiali dove è prevista una vera e propria rubrica quotidiana, chiamata “L’APERITIVO DEL CAMPIONE”, che offrirà una rapida rassegna dei principali avvenimenti sportivi e degli highlight della giornata del Festival, anticipando anche il programma del giorno successivo.



Presso il Ristorante Forsterbräu si svolgerà anche un happening, “Meet & Greet”, con diversi atleti FISI. Inoltre, durante i tre giorni, ci saranno diverse iniziative che vedranno il coinvolgimento delle squadre Aquila Basket Trento e Trentino Volley, di cui Birra FORST è sponsor da diversi anni.



Non poteva dunque di certo mancare la presenza di Birra FORST a un evento importante come il Festival dello Sport di Trento, alla sua seconda edizione e forte del grande successo ottenuto nel 2018. Questa manifestazione, promossa dalla Gazzetta dello Sport, offre l’opportunità di vedere dal vivo i protagonisti dello sport mondiale dell’ultimo decennio, permettendo a loro di raccontare le proprie imprese.