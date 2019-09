Birra Forst è la birra ufficiale del Festival dello Sport

Da sempre Birra Forst è vicina ai valori più profondi dello sport come la lealtà, lo spirito di sacrificio e l’impegno, e, nel corso degli anni, ha da sempre sostenuto innumerevoli atleti e manifestazioni in tutta Italia. Prossimamente, Birra Forst sarà presente in qualità di birra ufficiale alla 2° edizione del Festival dello Sport di Trento.

Sempre più forte e stretto il rapporto tra Birra Forst e Gazzetta della Sport che si intensificherà tra poco più di un mese in occasione del 2° Festival dello Sport, dedicato al tema “il fenomeno, i fenomeni”.

Nel corso del festival il Forsterbräu di Trento diventerà una delle location ufficiali dove è prevista una vera e propria rubrica quotidiana, chiamata “l’aperitivo del campione”, che offrirà una rapida rassegna dei principali avvenimenti sportivi e degli highlight della giornata del festival, anticipando anche il programma del giorno successivo.

Presso il ristorante Forsterbräu si svolgerà anche un happening, “meet & greet”, con diversi atleti fisi. inoltre, durante i tre giorni, ci saranno diverse iniziative che vedranno il coinvolgimento delle squadre aquila basket Trento e trentino volley, di cui Birra Forst è sponsor da diversi anni.



Non poteva dunque di certo mancare la presenza di Birra Forst a un evento importante come il Festival dello Sport di Trento, alla sua seconda edizione e forte del grande successo ottenuto nel 2018. Questa manifestazione, promossa dalla Gazzetta dello Sport, offre l’opportunità di vedere dal vivo i protagonisti dello sport mondiale dell’ultimo decennio, permettendo a loro di raccontare le proprie imprese.



Dal 1857, Birra Forst è un’azienda nella quale tradizione e modernità sono in perfetta sintonia. da cinque generazioni è gestita dalla stessa famiglia proprietaria che, nel corso degli anni, ha sempre difeso i principi di qualità nel rispetto della natura, investendo continuamente in nuove tecnologie, per garantire un’alta qualità delle proprie specialità birrarie. Oggi Birra Forst è un’azienda d’importanza e mercato nazionale, con una produzione annua di circa 800.000 hl ed è anche l’ultimo grande brand, a gestione famigliare, rimasto indipendente in Italia, tenendo alti i principi della qualità, delle tradizioni regionali e della tutela dell’ambiente.



