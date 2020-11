C.S.T.M. ACCADEMIA DEL TURISMO Nuova sede regionale a Ostuni in Puglia

Il C.S.T.M. ACCADEMIA DEL TURISMO organismo datoriale, si organizza sul territorio nazionale attraverso una sede centrale nazionale legale ed amministrativa a Palermo (PA) e le altre sedi operative e di rappresentanza regionali a Catania - Reggio Calabria - Cosenza - Napoli - Roma - Rimini - Milano, a partire dal 05 novembre 2020 istituisce una nuova sede direzionale e di rappresentanza regionale presso l’HOTEL CITTÀ BIANCA COUNTRY RESORT società di gestione APULIA HOTEL OSTUNI s.r.l., SP 17 Ostuni, Cisternino Km 4, C.da Vallegna 72017 Ostuni (Brindisi), che rappresenterà la struttura organizzativa e logistica dove si svolgeranno in maniera stabile e continuativa, sia funzioni di governo dell’organismo datoriale (direzione e gestione economica amministrativa e controllo) e sia di processo (definizione ed analisi dei fabbisogni, progettazione e valutazione).

A tal uopo i vertici dell’organismo datoriale hanno istituito altresì un nuovo team che si occuperà delle diverse problematiche del settore turistico-alberghiero ricettivo regionale, attinenti le attività di consulenza strategica e la formazione specialistica e manageriale, la consulenza aziendale, l’assistenza e supporto per enti pubblici e privati per il miglioramento delle tecniche di gestione e l’elaborazione di progetti di consulenza e affiancamento di imprese turistico-ricettive al fine di migliorarne lo standard qualitativo e per l'accesso ad eventuali finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. L’analisi dei bisogni formativi, la progettazione, l’organizzazione e gestione di interventi formativi studiati in base alle specifiche esigenze delle aziende/strutture associate, caratterizzati da una Alta specializzazione nelle varie aree di intervento erogata alle diverse aziende che ambiscono a risultati d'eccellenza, nonché l’organizzazione e gestione di percorsi di Alta formazione professionalizzante Integrata "Professional Master Training on the Job" rivolti a studenti neo-diplomati e laureati, disoccupati e inoccupati orientati al settore dell’ospitalità, seminari di aggiornamento, convegni e conferenze per imprenditori, manager, albergatori.



Il C.S.T.M. ACCADEMIA DEL TURISMO è un organismo datoriale, costituito da un team di professionisti, consulenti e docenti altamente specializzati nelle specifiche aree di competenza nel settore dell’ospitalità, con esperienza pluriennale di cultura professionale e diversificata ad alto contenuto specialistico nel settore del management alberghiero e della consulenza strategica, in ambiti formativi di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.



L’organismo datoriale è accreditato con il patrocinio e partenariato ufficiale di FEDERALBERGHI - EBRTS Ente Bilaterale Regionale Turismo Sicilia - PMI ITALIA Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese e l’AICA Associazione Italiana Consulenti Alberghieri.