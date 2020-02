Camminate di gruppo a Porto d'Ascoli con l'U.S. Acli

Camminata di 5 km circa con partenza alle 21 da Piazza Cristo Re

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 28 febbraio, alle 21, con partenza da Piazza Cristo Re, nuovo appuntamento con l’iniziativa gratuita “Salute in cammino”.



Si tratta di una camminata della durata di un’ora aperta a cittadini di ogni età che intende sollecitare i cittadini ad adottare stili di vita corretti.



E l’attività fisica praticata regolarmente rappresenta proprio uno di questi stili di vita corretti.



Uno studio della Western Sydney University suggerisce che l’esercizio fisico aerobica potenzia la memoria, “nutre” e fa crescere il cervello, ne contrasta l’invecchiamento tanto che l’attività fisica potrebbe essere considerata proprio un programma di mantenimento del cervello.



Dall’esame dei dati raccolti, infatti, è emerso che la pratica sportiva aerobica contrasta il fisiologico restringersi del cervello che avviene a un tasso del 5% ogni decade che passa dopo i 40 anni.



L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Sport senza età” realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e con il patrocinio e il sostegno della locale amministrazione comunale.



Per partecipare all’iniziativa basta presentarsi sul luogo di partenza 10 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.



“Salute in cammino” è una iniziativa di prevenzione della salute e si svolgerà ogni venerdì (tranne quando piove).



Ulteriori informazioni sul progetto si possono ottenere consultando il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o inviando un messaggio al numero 3442229927.