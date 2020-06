Canne Da pesca Usate online

Mercatino della pesca: Come promuovere un buon annuncio sul web con il portale Annuncino.it

Canne da pesca usate: Quali scegliere?

Quante volte ci si è chiesti come scegliere una canna da pesca? In questa pagina vogliamo snocciolare dei consigli per tutti gli utenti che da poco si sono avvicinati al mondo della pesca. Dunque sii paziente e non avventturarti in acquisti che potrebbero avere come risultato aver comprato una canna di cui non si conoscono neanche le caratterischiche base.



Prima di tutto è essenziale capire il significato delle voci riportate su ogni canna da pesca che si rispetti. Le voci riportate sono: Potenza, Azione, Composizione, Materiale degli anelli.



Potenza

La potenza può essere espressa in libre e in grammi, la voce potenza vuole indicare la portata e il peso da usare per avere una canna con le massime prestazioni.

Azione

L’azione si può determinare osservando la curvatura che la canna svolge nel momento in cui viene trainato un pesce. La curvatura può essere con azione di punta, azione intermedia e azione parabolica.

Composizione

La composizione vuole indicare semplicemente i materiali usati per la realizzazione della canna da pesca. In commercio sono presenti tre tipologie di materiali usati, ovvero: in carbonio, in fibra di vetro e composizione mista vetro e carbonio.

Materiale degli anelli

Si possono avere diversi materiali per la fabricazione degli anelli e sono carattrizzati dalla ceramica, ossido di alluminio ( oal ), carburo di silicio e il fuji sic.



Le canne da pesca con gli anelli è la famiglia più numerosa di modelli in commercio e, in questo paragrafo andremo ad elencare tutti i prototipi.



Canna da pesca surfcasting

La canna da pesca surfcasting è stata concepita per pescare in mare direttamente dalla spiaggia, l’azione di lancio della canna surfcasting varia dai 100 ai 250 gr in base alla distanza che si vuole raggiungere. Sostanzialmente più sarà importante la grammatura e maggiore sarà la distanza che si potrà raggiungere con il lancio.

Canna da pesca bolognese

La canna bolognese è l’ideale per esercitare la pesca nei fiumi e nei laghi, la sua lunghezza è molto variabile e parte dai tre mestri fino ad arrivare oltre gli otto. I materiali con cui viene fabbricato sono fibra di vetro, fibra di carbonio e fibra di vetro in carbonio, il più performante risulta essere la fibra di carbonio.

Canna da pesca bolentino

Le canne da pesca bolentino con anelli utilizzate maggiormente, variano tra i 1,80 metri fino ad arrivare ai quattro metri. La canna da pesca bolentino permette di pescare in diverse condizioni e la scelta del materiale di fabbricazione non è per questa canna un fattore predominante.

Canna da pesca Inglese

In giornate ventose la canna Inglese è quella che garantisce migliori prestazioni, queste canne possono variare nella lunghezza partendo dai 3,30 metri fino ad arrivare ai 4,80 metri. La canna da pesca Inglese maggiormente usata è fabbricata in carbonio o misto carbonio.

Canne da pesca fisse prive di anelli

Le canne da pesca fisse sono probabilmente quelle più amate dai pescatori alle prime armi, in quanto permettono una facile gestione. Non necessitano di mulinelli e la lunghezza di questa tipologia di canne varia dai 3 metri ai 10 metri. I materiali di fabbricazione sono la fibra di vetro e il carbonio, con una canna di 8 metri permette la pesca sia nei laghi che nei fiumi.



