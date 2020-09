Caravaggio il Contemporaneo al Mart Rovereto

9 ottobre - 4 dicembre 2020



MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO

CARAVAGGIO. IL CONTEMPORANEO









CARAVAGGIO. IL CONTEMPORANEO



Mart Rovereto

9 ottobre - 4 dicembre 2020.

Da un'idea di Vittorio Sgarbi.







( Foto:

Caravaggio (Michelangelo Merisi), Seppellimento di Santa Lucia, 1608 ca).



Patrimonio del Fondo Edifici di Culto, amministrato dal Ministero dell’Interno –

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto







Il Presidente del Mart Vittorio Sgarbi lo ha annunciato poche ore fa a Trento: "Il Seppellimento di Santa Lucia sarà al Mart!"

Dal 9 ottobre, per due mesi, la monumentale tela conservata a Siracusa sarà esposta in una grande mostra a Rovereto.



"Finalmente possiamo annunciare l'arrivo di Caravaggio in Trentino. Abbiamo coinvolto tutti gli interlocutori istituzionali, sentito tutti gli esperti, svolto in maniera impeccabile ogni procedura diplomatica e amministrativa.

Avremmo voluto programmare una mostra più lunga, ci sarebbe piaciuto aprire a giugno, come avevamo annunciato a inizio anno, ma il Covid ha cambiato tutti i piani. Per questo siamo disposti ad aumentare gli orari di apertura del Museo, terremo aperto anche di notte se sarà necessario, perché tutti devono vedere questa mostra!"



Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare il biglietto online. Grazie alle proiezioni delle prenotazioni il Mart estenderà gli orari di apertura in ragione delle richieste.



L'annuncio è stato dato oggi in conferenza stampa a Trento.

Quando è giunta l'ultima delle conferme attese per la realizzazione della mostra, Sgarbi era ospite del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dell'Assessore alla cultura che hanno dichiarato:

"Siamo orgogliosi del grande lavoro svolto da Vittorio Sgarbi e da tutto il museo che in poco tempo e in un contesto non favorevole hanno organizzato questa mostra straordinaria". A conferma "dell'incredibile impegno umano e professionale", Vittorio Sgarbi è stato nominato Presidente onorario della Commissione Grandi Eventi del Trentino, istituita la scorsa primavera.