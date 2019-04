CCIAA – Bando Voucher Digitali Impresa 4.0

Nel quadro del programma Punto Impresa Digitale (PID), le Camere di Commercio di tutta Italia mettono a disposizione fondi per le imprese che intendono investire in servizi di consulenza, formazione e tecnologie per la digitalizzazione.

Il contributo sotto forma di voucher è finalizzato ai processi tecnologici e digitali di micro, piccole e medie imprese sia in forma singola che aggregata, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza territoriale. I voucher sono erogati attraverso gli appositi bandi CCIAA a cadenza variabile.



Tipologie di investimento ammesse al Bando Voucher Digitali



Le attività ammesse al Voucher Digitalizzazione sono relative a due tipologie di spese:

- Servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione di tecnologie e nuove competenze digitali in ottica Impresa 4.0 (spesa obbligatoria)

- Attrezzature tecnologiche e programmi informatici connessi al progetto di digitalizzazione



Agevolazione



Il contributo, erogato sotto forma di Voucher, è pari al 50% delle spese ammissibili, a partire da un minimo di 2.000 € fino ad un massimo di 10.000 €.



Scadenze per Camera di Commercio di competenza



Richieste entro il 31 Maggio per le CCIAA di Roma e Foggia.



Scadenze nel mese di Giugno per le Camere di Commercio di:

- Cuneo (10 Giugno)

- Viterbo (11 Giugno)

- Prato e Pistoia (15 Giugno)

- Treviso-Belluno (28 Giugno)

- Arezzo (30 Giugno)



Si può presentare domanda entro 15 Luglio per le seguenti Camere di Commercio: Biella-Vercelli, Torino, Novara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Ferrara, Parma, Como, Venezia Rovigo e Venezia Giulia, Padova, Massa Carrara, Pisa, Frosinone, Latina, Varese, Marche, Chieti Pescara, Terni, Molise, Lecce e Taranto; mentre per la Camera di Commercio di Lucca la scadenza è il 31 Luglio.



Richieste entro il 30 Settembre per le CCIAA di Cremona e Pavia.



Scadenze nel mese di Ottobre per le camere di Commercio di:

- Verona (15 Ottobre)

- Brescia (31 Ottobre)

- Perugia (31 Ottobre)



Per la Camera di Commercio di Mantova invece, è possibile presentare domanda entro il 15 Novembre.