Centric Software inizia la collaborazione con il suo primo cliente in Russia

LIMÉ, marchio leader nel settore del fast fashion, sceglie il PLM per la moda di Centric per potenziare la propria strategia di crescita

CAMPBELL, California, 2 Gennaio 2020 – LIMÉ, una delle principali aziende di fast fashion della Russia, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software®. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso, di home design e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



LIMÉ è il primo cliente acquisito da Centric Software in Russia, un evento che segna un'ulteriore crescita ed espansione geografica per l'azienda leader del mercato PLM.



Fondato nel 2008, LIMÉ è un marchio di fast fashion che offre ai propri clienti capi abbinabili, raffinati e di tendenza, a prezzi accessibili. LIMÉ dispone di 80 punti vendita in tutta la Russia e intende espandersi ulteriormente nel paese e a livello internazionale. Incorporando le best practice del settore e le innovative tecnologie di Centric, LIMÉ punta a diventare l’azienda di fast fashion numero uno in Russia.



Dmitriy Khokhlov, CEO di LIMÉ, spiega che l'azienda ha deciso di implementare una soluzione PLM che funga da base per la loro ambiziosa strategia di crescita ottimizzando l'accesso alle informazioni e la comunicazione in tutta l'organizzazione:

"Abbiamo investito in molte infrastrutture IT e strumenti di business intelligence all'avanguardia per la pianificazione, tuttavia, poiché tutti i reparti utilizzavano strumenti IT diversi, lamentavamo mancanza di trasparenza, informazioni non aggiornate, lentezza nella gestione dei dati e scarsa comunicazione con i nostri fornitori."



“Con il sistema PLM per la moda di Centric disporremo di una piattaforma centralizzata che ci permetterà di orchestrare le informazioni relative ai prodotti per aumentare la velocità di sviluppo del prodotto, migliorare il lavoro cooperativo tra i team interni e accrescere la collaborazione con i fornitori. Una moderna soluzione PLM rappresenta un fattore chiave per un’espansione rapida e sostenibile, poiché permette a tutti di essere allineati.”



LIMÉ ha valutato attentamente molte soluzioni PLM diverse, prima di scegliere il PLM per la moda di Centric. La piattaforma verrà utilizzata sia dai team interni che dai fornitori esterni di LIMÉ.



“Centric Software lavora con un’impressionante varietà di clienti internazionali. Siamo stati subito favorevolmente colpiti dalla funzionalità out-of-the-box e dalle capacità di visualizzazione e di gestione dei flussi di lavoro del PLM per la moda di Centric,” afferma Dmitriy. “Utilizzando il PLM per la moda di Centric, saremo in grado di fornire ai nostri clienti capi più trendy, in tempi più brevi e ad un miglior prezzo e livello di qualità. Migliorando l'offerta di LIMÉ e soddisfacendo le aspettative dei nostri clienti, promuoveremo la nostra strategia di crescita. Non avremo solo clienti soddisfatti, ma anche dipendenti più felici, ottimizzando le nostre operazioni e rendendo più semplice la loro vita!"



“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a LIMÉ quale nostro primo partner in Russia,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “I brand di moda russi sono alla ricerca di tecnologie innovative e di best practice che supportino le proprie strategie di crescita e LIMÉ è la prova tangibile di quanto il PLM per la moda di Centric giochi un ruolo fondamentale nel rafforzare la presenza e la redditività di un brand. Siamo impazienti di veder crescere la nostra collaborazione con LIMÉ.”



LIMÉ (www.lime-shop.ru)

LIMÉ è stata fondata nel 2008 da un gruppo di individui accomunati dal sogno di rendere il mondo dell'Haute Couture accessibile a tutte le donne, indipendentemente dalla loro ricchezza e dal loro status sociale. La filosofia aziendale di LIMÉ si basa sulla forte convinzione che i capi più alla moda e di alta qualità possano essere accessibili alle clienti ovunque e non solo nei negozi di lusso.



LIMÉ offre libertà di scelta e assicura a qualsiasi consumatrice la possibilità di creare look alla moda altamente desiderabili.



LIMÉ rispecchia le ultime tendenze della moda internazionale e il suo ampio assortimento di capi d'abbigliamento è disponibile in 80 negozi in tutta la Russia. LIMÉ è un'azienda dinamica che monitora costantemente le innovazioni tecnologiche globali e le implementa nelle proprie operazioni quotidiane con un unico obiettivo: offrire alle clienti ancora più libertà di scelta con una vasta gamma di capi confortevoli e di alta qualità, per ogni occasione.



“Sii alla moda! Sii te stessa! Sii chiunque tu voglia essere!”





Centric Software (www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne d’acquisto e massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016 e 2018.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



