Chi vince la sfida tra la befana e un rospo? DAVID McENERY

La risposta la scoprirete il 6 Gennaio 2020, ultimo giorno della straordinaria retrospettiva Joy dedicata al fotografo britannico David McEnery (1936-2002).

La sua traboccante personalità e il suo sano umorismo, gli hanno consentito di creare situazioni fotografiche inventando curiosi accessori e oggetti di scena (una custodia per serpenti, una motocicletta per ranocchi…) da lui stesso costruiti che interagiscono coi personaggi umani. Peter Galassi, ex direttore del Department of Photography del MoMA di New York, ha commentato: «Scattare foto divertenti è molto difficile: richiede tatto e delicatezza. David McEnery possiede queste doti, oltre a un innato “sense of humour”».

L’allestimento, realizzato dal curatore del DAV Francesco Mutti, mette in risalto l’arte fotografica attraverso l’efficacia delle immagini di David McEnery: un irresistibile mix di Slapstick Comedy (la gag da film muto che sfrutta il linguaggio del corpo) e humour tipicamente britannico. Rimbalzando da un mondo all’altro (incluso l’universo animale), questo reporter dell’ironia declina l’essere, il non essere, l’apparire di quell’imprevedibile commedia che si chiama vita.

Coinvolgenti le installazioni realizzate con creatività umoristica da Riccardo Bonfadini (direttore artistico DAV).

Dal 2014, con la partecipazione al PhotoFestival di Milano, il giornalista e critico d’arte Stefano Bianchi in collaborazione con l’Archivio Mantovani Galerie (www.mantovani-galerie.com) di Saint Maden (Francia) cura in Italia la promozione degli scatti fotografici originali di McEnery.

Nei suoi trascorsi professionali, David McEnery ha lavorato per varie testate giornalistiche internazionali tra cui Life, catturando gli aspetti più insoliti e divertenti della quotidianità. Il suo sguardo, improntato sulla leggerezza e sull’ironia, garantisce uno stile unico e assai ricercato. Da autentico purista non ha mai utilizzato il flash: a tale proposito la moglie Pat (anche lei fotografa e spesso sua modella) racconta che per eseguire un solo scatto David pazientava tutta la giornata pur di ottenere la luce che voleva.

Il DAV Dipartimento Arti Visive (http://www.dav.comune.soresina.cr.it/) di Soresina (CR) ha contribuito a mettere in risalto il lavoro di David McEnery, con una selezione di foto autografe originali. La retrospettiva è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Ponti x l’Arte (www.pontixlarte.eu) di Milano (unica referente per gli eventi espositivi in Italia), con il patrocinio del Comune di Soresina insieme a ARTALIA, ASPM Energia per la Cultura e ARTEiNWorld, la rivista di arte internazionale.

In vendita nel Bookshop i libri fotografici “Creature” e “Smile!”, editi da gmebooks



