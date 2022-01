Il Circo italiano piange una grande protagonista. Era la vedova di Vittorio Medini. Assieme avevano fondato e diretto il circo Città di Milano.

CI HA LASCIATO WANDA CAVEAGNA MEDINI



Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa della signora Wanda Caveagna Medini, vedova di Vittorio Medini. Wanda era l'anima del Circo Città di Milano Medini, un circo davvero storico, un pezzo di storia della Lombardia e dell'Italia. Una storia che aveva sapientemente e delicatamente raccontato nel suo volumetto autobiografico "Il Circo dietro le quinte". Un testo prezioso perchè con grande sincerità raccontava le gioie e le fatiche della vita del circo, il rammarico per le prime ostilità animaliste, il rapporto struggente con la sua elefantessa India, il suo grande orgoglio di appartenere al mondo del circo e l'amore sconfinato per i suoi nove figli e per la sua famiglia tutta. Una famiglia incredibile che grazie all'apporto di tutti ha reso il Circo Città di Milano un simbolo per i milanesi e i lombardi. Un circo che ha vissuto periodi gloriosi, che sapeva fronteggiare anche i grandi colossi (come Darix Togni, un circo di casa a Milano), e che ha sempre goduto della stima e del rispetto dei grandi nomi. Perchè Vittorio e Wanda erano grandi personaggi del Circo nell'epoca d'oro. Indimenticabile la sua silhouette con borsetta e cappello, la proverbiale ospitalità.

Alla chiusura del Circo Città di Milano, la famiglia Medini si era fermata a Travedona di Monate in provincia di Varese. Wanda, da tempo malata, aveva 91 anni; ha raggiunto il suo caro Vittorio scomparso nel 2010. Ai figli e nipoti e a tutta la grande famiglia Medini-Caveagna giunga il nostro più sentito cordoglio.