“ Civitanova Marche libera dalla droga”

Domenica scorsa i Volontari di Mondo libero dalla DROGA, sono tornati a calcare le strade del Centro della cittadina di CIVITANOVA MARCHE.

Nonostante il tempo non fosse particolarmente favorevole, i volontari hanno distribuito ai passanti e nelle attività commerciali: dai bar, ai negozi aperti, gli opuscoli relativi alla VERITA' su ALCOL; MARIUJANA e COCAINA.

Interessante notare l'accettazione e l'ammirazione della gente: dai più anziani che “offrivano il caffè” come forma di riconoscenza, a giovani ragazze che esprimevano il loro consenso incoraggiando ad andare nelle scuole a fare seminari. Non sono mancate la curiosità di Teen Agers che chiedevano chiarezza sul corretto punto di vista con cui affrontare le droghe in tutte le sue forme.

Che dire dunque? Quali pericoli nascosti dietro la continua assunzione di droga, come per esempio l'Alcol?

Anche questa settimana quotidiani regionali hanno portato all'attenzione che addirittura i ragazzi già pre-adolescenti sperimentano le prime sbronze. Come il caso della giovane Paola di Cesena che racconta dopo anni di dipendenze da quando aveva 9 anni. Le conseguenze:' L'Alcol era un aiuto nelle situazioni complicate. Con un bicchiere spariva la vergogna....ma ho passato il segno, mi davo malata per non andare al lavoro, perché' non riuscivo ad alzarmi dal letto. Rubavo soldi a mia madre. Purtroppo ho contratto una malattia autoimmune'.

E allora, che dire:' Vale la pena arrivare a questo per vivere lo sballo?'

L'umanitario L.Ron Hubbard disse bene: ” LE DROGHE DERUBANO LA VITA DELLE SENSAZIONI E DELLE GIOIE CHE SONO LE UNICHE RAGIONI PER CUI ESISTERE'.

Ancora una volta il detto: 'PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE' si rivela una soluzione per ridurre il problema dal rischio di diventare dipendenti da droghe.