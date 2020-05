Como: vendute mascherine contraffatte su tutto il territorio nazionale

Codacons: "pericolo per la salute dei consumatori, presenta esposto in procura"

Cronaca Como: a Guardia di Finanza dalle indagini condotte ha scoperto più di 150mila mascherine, provenienti da un fornitore cinese, di tipo Ffp2, prive dei requisiti di sicurezza.



I presidi venivano distribuiti sul territorio nazionale o senza il marchio CE o addirittura con etichetta falsa.



Del totale di mascherine, 25mila erano già state dislocate fra gli acquirenti.



Il valore della merce sequestrata ammonta a 800mila euro.



"Non basta la situazione d'emergenza che attanaglia la nazione - afferma il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli - ci sono come sempre coloro che approfittano di questo periodo per trarne profitto in modo illecito”.



Per tali motivi il Codacons presenta esposto in Procura al fine di individuare gli autori di tali deprecabili truffe.