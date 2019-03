Sono aperte iscrizioni per partecipare al concorso Canoro 22° festival voci d'Oro aperto a tutti i cantanti di ogni età

SEI UN CANTANTE INTERPRETE, UN CANTAUTORE O UNA BAND ?



Sono Aperte Le Iscrizioni per Partecipare al XXII Concorso Canoro Festival Voci d’Oro di Montecatini Terme (Pistoia) Toscana.



CONCORSO CANORO NAZIONALE APERTO A TUTTI I CANTANTI SENZA LIMITI DI ETA’ E GENERI MUSICALI.

Divisi in Tre Categorie “JUNIOR” dai 7 ai 15 anni di età) “GIOVANI “dai 16 ai 38 anni di età “SENIOR” oltre i 39 anni di età, e poi Due Sezioni “INTERPRETI” e “CANTAUTORI”.



IL FESTIVAL VOCI D’ORO una grande Vetrina Artistica per scoprire nuovi talenti della musica italiana, in contatto con le più Grandi Case Discografiche, Major e Radio Nazionali.

Trasmissioni Televisive Nazionali e locali e tanta promozione Artistica, incisione CD Compilation 2019 con distribuzione su tutti i Digital Store.



Giuria formata da personaggi addetti ai lavori panorama Musicale italiano, Radio Nazionali e produttori come Paolo Mengoli, Conte Galè di RTL 012.5, Luciano Nelli delle Grandi orchestre Internazionali, M° Marco Falagiani collaboratore di Bigazzi, Beppe Cantarelli produttore e collaborazioni con molti altri.



PREMI:

Per Tutti Gli Iscritti: Registrazione Omaggio presso Studio Marystar a Pistoia durante gli ascolti Live.



TUTTI I FINALISTI VERRANNO PRESENTATI A TRASMISSIONI RAI E MEDIASET E SKY come KFACTOR- THE VOICE- SANREMO YOUNG-

I Giovani che hanno i requisiti richiesti dal regolamento Rai verranno presentati al 70° Festival di Sanremo 2020.



Per i Vincitori: Produzioni Discografiche, Video Clip, Book Fotografici. Partecipazione a “Il Nostro Sanremo” durante il Festival di Sanremo, al MEI di Faenza, FIM di Milano. e Tanta Promozione Artistica nazionale.



ISCRIVETEVI SUBITO, BANDO SITO https://www.marystar.it/festivalvocidoro



IL Concorso Canoro 22° Festival Voci d’Oro si svolgerà dal 5 al 7 luglio 2019 con serate di Gala nella Location prima in Europa per la sua bellezza TERME TETTUCCIO di Montecatini (Pistoia) Toscana.





info: Agenzia artistica Marystar tel. 0573 571371 cell. 3351279700 email: marystarspettacoli@gmai.com