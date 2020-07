CoreTech sponsor ufficiale di Gresini Racing per il campionato di MotoE

Milano, 17 luglio 2020 – CoreTech è diventato technical sponsor del Team Trentino Gresini MotoE per le stagioni 2020 e 2021.

Milano, 17 luglio 2020 – CoreTech è diventato technical sponsor del Team Trentino Gresini MotoE per le stagioni 2020 e 2021.



“È un grande piacere accogliere nella nostra #GresiniFamily Roberto e Coretech. Sono particolarmente felice che abbiano sposato il progetto Trentino Gresini MotoE per due stagioni nelle quali vogliamo confermarci assoluti protagonisti. Oggi più che mai è bello iniziare nuove collaborazioni, un forte messaggio per la ripartenza e per guardare al futuro con positività”. - Fausto Gresini - Team Manager



CoreTech ha scelto la categoria MotoE perché il futuro si costruisce attraverso l'innovazione e la tecnologia proprio come fa con il suo business.



CoreTech è il Cloud Provider che si rivolge esclusivamente agli operatori del canale IT di tutto il mondo con la prima soluzione totalmente White Label.



CoreTech era alla ricerca di un Team di valore che riuscisse a trasmettere i suoi stessi principi: dare il massimo ai propri Partner in termini di performance e qualità dei servizi lavorando al loro fianco “dietro le quinte”, esattamente come fa un team con i suoi piloti.



Questi principi sono stati identificati nel Team Trentino Gresini MotoE con il quale si è sviluppata una collaborazione ad hoc, innovativa e originale.



"Abbiamo scelto la categoria MotoE e il Team Trentino Gresini perché sono il perfetto connubio tra tecnologia e mentalità vincente. Il Team è il top ed è stato già campione del mondo MotoE 2019. La loro filosofia sposa perfettamente la nostra: lavorare duro per essere dei vincenti!” – dice Roberto Beneduci CEO di CoreTech.