Costantini Pietro apre le porte a nuove strade progettuali e dà il benvenuto a Stefano Spessotto

La storica realtà punto di riferimento internazionale nel settore dell’arredamento di lusso avvia la collaborazione con il designer impegnato nello sviluppo di alcune delle soluzioni d’arredo che saranno presentate a settembre al Supersalone 2021

Costantini Pietro, storica azienda friulana che dal 1922 progetta e produce elementi d’arredo per la zona living, apre le porte a nuove strade progettuali e stringe un accordo di collaborazione con il designer Stefano Spessotto, che sarà impegnato a sviluppare parte della collezione che verrà introdotta nel nuovo catalogo Costantini 2021.

Curriculum costellato da numerose collaborazioni con prestigiose aziende del made in Italy per Stefano Spessotto, professionista del mondo dell’arredo che concepisce soluzioni dal design esclusivo e dal significato profondo, in cui creatività e flessibilità si fondono per dar vita a elementi d’arredo perfetti per una zona living moderna e cosmopolita. Una progettualità che si sposa perfettamente con l’identità dell’azienda friulana, che fin dalla sua nascita ha saputo distinguersi per la cura dei dettagli, la qualità dei materiali e il saper fare artigiano, dando vita a soluzioni di arredo dal sapore contemporaneo e raffinato.

La collaborazione tra Costantini Pietro e Spessotto sarà consacrata a settembre in occasione del Supersalone di Milano, durante il quale verrà presentata parte della collezione a cura del designer, insieme al nuovo catalogo prodotti dal concept completamente rinnovato.

Le soluzioni d’arredo di Costantini Pietro, sono concepite per soddisfare le esigenze d’arredo di un consumatore sensibile all’eccellenza delle lavorazioni artigianali made in Italy e attento all’estetica raffinata, senza rinunciare a un tocco di avanguardia contemporanea e cosmopolita.

“Abbiamo deciso di ripartire aprendo le porte a nuove strade progettuali - commenta Pierpaolo Costantini, AD di Costantini Pietro - e individuando nel designer Spessotto una delle figure perfette per poter sviluppare una nuova immagine aziendale che possa esprimere al meglio la tradizione artigianale di Costantini Pietro, pur ripensandola in un’ottica più contemporanea e cosmopolita”







Chi è Costantini Pietro

Giunta oggi alla terza generazione, l’attività dell’azienda che prende il nome dal suo fondatore inizia nel 1922 a San Giovanni al Natisone (UD), località nel cuore del Friuli Venezia Giulia.

Le collezioni Costantini sono apprezzate in tutto il mondo da un consumatore sensibile alla progettualità contemporanea e a uno stile raffinato ed essenziali, che premia la sperimentazione di materiali sempre inediti.



Con oltre 250 referenze, il catalogo Costantini Pietro permette la massima libertà progettuale ad architetti e interior designer i quali, nei loro progetti per il contract e il residenziale, possono contare sul supporto di un partner capace di interpretare e soddisfare appieno qualsiasi esigenza dell’arredare con soluzioni ad hoc.

Oggi l’azienda si rivolge al mercato internazionale dove è presente con molteplici corner e show-room in cui il brand è riconosciuto come emblema della raffinatezza dello stile italiano.