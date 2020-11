CSTM AIT Elezione nuovo Coordinatore Fiduciario regione Puglia

C.S.T.M. AIT All’unanimità la nomina del dott. Cosimo GRIMALDI nella qualità di “Coordinatore Fiduciario” della sede regionale in Puglia, in rappresentanza dell’omonimo organismo datoriale nazionale.

Il Consiglio Direttivo del C.S.T.M. ACCADEMIA ITALIANA DEL TURISMO costituito da professionisti esperti nei vari ambiti associativi, che affiancano il Presidente Nazionale nelle decisioni tecniche, legali e amministrative, ha sancito all’unanimità la nomina del dott. Cosimo GRIMALDI nella qualità di “Coordinatore Fiduciario” della sede regionale in Puglia, in rappresentanza dell’omonimo organismo datoriale nazionale.

Il dott. Cosimo GRIMALDI, identificato nel suo ruolo ricoperto nella qualità di Socio Fondatore e Marketing Manager di APULIA GEST s.r.l. - Società di gestione alberghiera operante in Puglia, è stato designato ai vertici del ruolo regionale dell’Associazione nazionale nella qualità di referente responsabile regionale, per guidare la sezione pugliese e il coordinamento regionale dell’Associazione, la gestione delle relazioni con le imprese alberghiere e le istituzioni scolastiche associate, presenti sul territorio pugliese, per il raggiungimento di nuovi obiettivi e lo sviluppo delle attività l’Associazione.



Un momento importante per l’Associazione Datoriale, che quest’anno si arricchisce, in particolare, di un nuovo “Coordinatore Fiduciario regionale” della sede dell’Associazione in Puglia. La nomina del dott. Cosimo GRIMALDI con decorrenza immediata è stata ratificata all’unanimità in data 12/11/2020 dal Consiglio Direttivo Nazionale del C.S.T.M. ACCADEMIA ITALIANA DEL TURISMO su esplicita proposta del Presidente Nazionale, come riconoscimento per la pluriennale esperienza, l’impegno profuso e significativi meriti professionali che è stata accolta - dichiara il Presidente Nazionale, prof. Giuseppe RITICELLA - con immensa soddisfazione e stima, per il suo grande entusiasmo, il prezioso impegno e la profonda motivazione che lo contraddistinguono in ogni sua impresa, contribuiranno notevolmente al raggiungimento degli scopi sociali con altrettanti successi e grandi soddisfazioni, aumentando altresì la crescita dell’Associazione nazionale e il rilancio del coordinamento della regione Puglia.

Nel corso della videoconferenza, il Presidente, prof. Giuseppe Riticella, ha ribadito l’importanza strategica e il ruolo dell’Associazione nella valorizzazione e promozione della cultura dell’hôtellerie di qualità e nei territori di riferimento.