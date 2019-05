Da lunedì 27 maggio “Sport senza età” anche a Grottammare

Al via il corso di ginnastica a corpo libero e posturale

GROTTAMMARE – Lunedì 27 maggio prenderà il via il progetto “Sport senza età”. L’iniziativa è sostenuta da Asur Marche (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 1118/2017) e Comune di Grottammare ed è realizzato dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche.



Ogni lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 11 presso il Centro anziani Ischia I in via Lombardia si svolgerà “Equilibrio e movimento per la salute”, un corso di ginnastica a corpo libero e posturale che si terrà fino al 12 giugno L’iniziativa proseguirà poi da lunedì 17 giugno fino al 28 agosto ogni lunedì dalle ore 19 alle ore 20 e ogni mercoledì dalle ore 7 alle ore 8 presso il Circolo Nautico Club Ischia (vicino concessione 10). La direzione tecnica è affidata al professor Roberto Caioni.



La partecipazione al progetto è gratuita e per aderire al progetto basta presentarsi sul luogo di svolgimento 15 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici.



Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.