Dal 18 al 20 settembre SADUROS al Teatro Tor Bella Monaca

Approda sul palcoscenico del TBM il Collettivo L’Amalgama con il Progetto vincitore del Festival ExPolis18 e del Premio Giovani Realtà del Teatro 2019. Una produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il sostegno di Associazione Culturale Speakeasy Teatro Off.

Saduros non è solo un anagramma, è prima di tutto uno spettacolo teatrale. È ispirato a Casi, la più importante raccolta italiana degli scritti di Daniil Charms, geniale autore dell’avanguardia russa. Censurato per molti anni in patria e poco conosciuto anche da noi, Charms è famoso per essere lo scrittore del non senso, l’inventore di mondi assurdi, illogici, impossibili, indefinibili. Saduros dunque è questo: un anagramma, uno spettacolo teatrale e un inanellamento di testi e situazioni pensato tentando di essere fedeli alla logica di dis-ordine di Casi. Cosa rimane dell’“ordine” consueto? Poco o nulla. Non c’è storia (o forse ce ne sono molte) e non ci sono personaggi fissi. Rimangono il ritmo, un pubblico, la voglia di giocare. Poco o nulla. Può apparire destabilizzante, e in effetti è così. Succede così al lettore che, non conoscendo Charms gli si avvicina per la prima volta: destabilizzato chiude la pagina. Perché non ha senso, non c’è nulla. Eppure, è in quel nulla che si trova tutto, ed è quel nulla che, oggi più che mai, è veramente, profondamente politico. Non a caso, fu in nome di quelle favolette per bambini che il regime rivoluzionario rinchiuse Charms in un manicomio, dove morì. Avevano capito che quel poco o nulla era il potere dell’avanguardia, quella vera: saper distruggere per ricreare, per trasformare, per riprendersi in mano quel senso che a volte ci lasciamo sfuggire, che spesso lasciamo costruire ad altri.



Vincitore del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2019, promosso dalla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, il Premio è fra i più rilevanti dedicati ai nuovi linguaggi del teatro con realtà emergenti come il collettivo l’Amalgama che si è aggiudicato sia il Premio della Giuria Artistica che il Premio del pubblico. Una conferma dell’interesse dello spettatore verso le più fresche evoluzioni della scena e dei suoi codici espressivi.



Il COLLETTIVO L’AMALGAMA è composto da cinque attori e cinque attrici, che si sono conosciuti e formati presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica ‘Nico Pepe’ di Udine nel triennio 2013-2016, sotto la guida di registi e pedagoghi di livello internazionale. Dieci compagni diversi per esperienze, stili e provenienze che sanno però trovare nell’amalgama degli elementi la loro forza dirompente. Al lavoro di messinscena e creazione il Collettivo affianca anche esperienze di valorizzazione sociale tramite l’arte come la partecipazione al progetto Microfestival (UD) o la direzione artistica e l’organizzazione della parte teatrale del festival Mi porti a Lambrate? Anche se Saduros vede in scena solo Caterina Bernardi e Gilberto Innocenti e, poco fuori, nel ruolo di dramaturg, Jacopo Bottani, lo spettacolo è sostenuto dall’intero Collettivo. L’ultimo progetto in cantiere vede il Collettivo in scena nella sua totalità impegnato con un testo di Roland Schimmelpfenning, Qui ed Ora, progetto vincitore del bando Studio Teatro Mila Pieralli 2018 promosso dal Teatro Nazionale della Toscana, in scena a novembre 2019 a Scandicci (FI).



venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre ore 21

domenica 20 settembre ore 18



Tratto dalle opere di Daniil Charms

da un’idea di Caterina Bernardi e Gilberto Innocenti

con Caterina Bernardi e Gilberto Innocenti

dramaturg Jacopo Bottani

grafica Davide Perrone

Collettivo L’Amalgama | Una produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il sostegno di Associazione Culturale Speakeasy Teatro Off



BIGLIETTI

intero 11,00 Euro

ridotto 9,00 Euro

giovani 8,00 Euro

invalidità 6,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 10 ingressi 77 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



►►► Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti. Informiamo, inoltre, che non è possibile sostare nel foyer e che i distributori automatici non saranno in funzione ◄◄◄