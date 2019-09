Dal primo ottobre corso e partite libere di burraco ad Ascoli

Una vera e propria ginnastica della memoria

ASCOLI – Dal primo ottobre, presso la sala polivalente della Casa albergo Ferrucci in via Tucci, prenderanno il via un corso e varie partite libere di burraco. L’iniziativa si svolgerà ogni martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ed è gratuita.



L’iniziativa, infatti, viene realizzata nell’ambito del progetto “Sport senza età” dall’U.S. Acli Marche, con il contributo dell’Asur Marche (Dgr 1118/2017), col sostegno della Chiesa valdese fondi 8 per mille e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.



Il progetto “Sport senza età”, infatti, prevede accanto alle 2 ore settimanali di attività sportiva anche un’ora di socializzazione che, in questo caso, comprende una attività divertente come quella di giocare a burraco.



“Si tratta – dicono i dirigenti dell’U.S. Acli Marche – di una vera e propria ginnastica della memoria o di uno sport per tenere allenata la propria mente. Giocare a burraco prevede l’impegno minimo di imparare la tecnica del gioco ed il relativo regolamento. Implica anche la conoscenza e l’applicazione delle relative regole di comportamento: il rispetto del partner di gioco e degli avversari, il comportamento al tavolo da gioco, la discrezione, il saper vincere e perdere con stile, l’abilità di coniugare una sana cattiveria agonistica con la buona educazione. Inoltre nel gioco del burraco esistono contenuti culturali e scientifici quali la codifica e la decodifica delle informazioni, lo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, il potenziamento dell’attività cognitiva, il potenziamento dell’attività cognitiva e del metodo deduttivo e lo sviluppo delle capacità decisionali. Ovviamente non va lasciato in secondo piano l’aspetto socializzante del gioco, trasmettendo il gusto di star bene con se stessi e con gli altri, scambiando quattro chiacchiere facendo nel frattempo ciò che diverte ed appassiona”.



Informazioni al numero 3295439141, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.