Daniele Caimmi farà il pacer alla Acea Run Rome The Marathon

L’ex professionista fu 2° nel 2006: “La mia esperienza a disposizione, sono felice di essere in questo gruppo”. In totale i pacer hanno corso 8005 maratone e oltre 330mila chilometri.

ROMA – Gli angeli del tempo sono pronti a far volare i maratoneti che domenica 29 marzo 2020 arriveranno da tutto il mondo per correre l’Acea Run Rome The Marathon. Una maratona da correre con il naso all’insù ad ammirare monumenti e luoghi unici della Città Eterna, 42,195km intrisi di fascino e storia.



Gli angeli del tempo sono i ‘Pacer’, ovvero coloro che in gara avranno il compito di aiutare i partecipanti ad arrivare al traguardo ad un tempo cronometrico finale prestabilito. All’Acea Run Rome The Marathon saranno ben 145 tra uomini e donne, con tempi che andranno dalle 2h50’ fino alle 4h30’ con intervalli di 10’ e poi dalle 4h30’ alle 6h30’ con scaglioni di 15’ minuti. Riconoscerli nella folla sarà facile, muniti di palloncino colorato non ci si può sbagliare, correre insieme a loro la maratona a Roma sarà semplice e divertente, serve solo scegliere il proprio tempo e lasciarsi trasportare.



GIRO DEL MONDO - I numeri dei Pacer dell’Acea Run Rome The Marathon sono impressionanti. Intanto sul totale di 145 atleti vi sono 46 di Roma mentre gli altri provengono da Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna. Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Veneto.

Novità di questa edizione 2020 è l’inserimento di 15 stranieri provenienti da Germania, Norvegia, Olanda, Russia, Spagna, Inghilterra ed anche dal Sud Africa per completare quell’opera di internazionalità e fratellanza che è una maratona.

Non solo maratoneti, tanti di loro sono anche triatleti ed il 40% sono anche ultramaratoneti, l’esperienza è il fattore comune e se mettiamo insieme tutte le maratone che hanno corso si arriva a 8005 maratone, pari a 337.770,975 km percorsi, un numero enorme se pensiamo che la circonferenza della terra è ‘solo’ 40.075 km e quella della luna 10.921 km. I pacer dell’Acea Run Rome The Marathon hanno corso ben 8,5 volte il giro del mondo e 31 volte il giro della luna.



LE GARE – Selezionati e gestiti dalla runner Federica Romano, sono tutti atleti d’esperienza, hanno svolto questo ruolo in tante delle principali maratone italiane e i pacer stranieri, così come alcuni italiani, corrono come pacer anche in maratone straniere quali New York City Marathon, Chicago, Londra, Berlino, Parigi, Limassol, Manchester, Liverpool, Richmond, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Porto, Praga, Leipzig, Paphos, Vitoria, Lubiana, Milton Keynes, Buenos Aires, Visé (Belgio), Nelspruit (Sudafrica).



CHE CAMPIONI - Tutti uguali, tutti forti e con una grande passione per la corsa ed altruisti, perché avere l’impegno di essere Pacer significa sacrificare la propria prestazione e correre mettendosi a disposizione degli altri, incitare, aiutare, dare consigli. Qualche nome sicuramente nella lista eccelle, tra questi è un piacere trovare ad esempio Daniele Caimmi, ex professionista delle Fiamme Gialle, che in carriera ha vestito tante volte la maglia azzurra con un pregevole 6° posto in maratona ai mondiali di atletica di Parigi 2003. Ha un primato personale di 2h08’59” fatto a Milano nel 2002, mentre alla maratona di Roma del 2006 è arrivato 2° in 2h09’30”.

“Quando ho visto la possibilità di candidarsi per fare il pacer a Roma non ci ho pensato un attimo – fa sapere Daniele - E mi sono registrato. Sono felicissimo di essere in questo team speciale di atleti e di poter mettere la mia esperienza a disposizione di tante persone che verranno all’Acea Run Rome The Marathon per provare magari a fare il proprio personale. Sarò nel gruppo delle 2h50’, non vedo l’ora del 29 marzo perché ci divertiremo tantissimo, Roma è una città e una maratona che ho nel cuore”.

Tra gli altri Pacer troviamo:

Lucio Danza (3^ assoluto nella maratona di Roma del 1991)

Matteo Ceroni (vincitore Milano-Sanremo - 285 km 2019)

Bruno Bonicalzi (finisher Maratona Circolo Polare Artico 2019)

Elena Fabiani (vincitrice 6 Ore di Roma 2019)

Eleonora Corradini (nazionale ultramarathon, vincitrice della 100 Miglia di Berlino 2019, vincitrice della 100 km di Asolo 2019)

Lorenzo Gemma: 872 maratone all’attivo al 15/10/19



