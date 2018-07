Dee Dee Bridgewater a Fano Jazz by the Sea 2018

Rocca Malatestiana – Fano Mercoledì 25 luglio 2018, ore 21:15

Fano Jazz by the Sea,



Dee Dee Bridgewater

“Memphis”



Rocca Malatestiana – Fano

Mercoledì 25 luglio 2018, ore 21:15 -









Dee Dee Bridgewater, voce –

Curtis Pulliam, tromba –

Bryant Lockhart, sax –

Charlton Johnson, chitarra –

Dell Smith, pianoforte, organo –

Barry Campbell, basso –

Carlos Sargent, batteria –

Sharisse Norman, Shontelle Norman-Beatty, background vocals.



A Fano, la regina del canto jazz, può dirsi di casa. E ogni volta si propone con un progetto nuovo. Ora è il turno di Memphis, sentito omaggio a una delle città più musicali degli States e una delle culle della lotta per i diritti civili dei neri d’America. Città che a Dee Dee Bridgewater ha dato i natali e che a lei è sempre rimasta nel cuore. Da piccola Dee Dee passava le notti sintonizzata sulle frequenze di WDIA, la prima stazione radio della nazione con programmazione completamente nera: Memphis rappresenta perciò un ritorno alle radici, al soul, al rhythm ‘n’ blues a tutta la musica che ne hanno forgiato mente e orecchio. Il concerto si configura quindi come un appassionante viaggio fra classici della black music, da “The Thrill Is Gone” di B.B. King a “Try a Little Tenderness” di Otis Redding a un gospel quale “(Take My Hand) Precious Lord”.

E non mancano pure hit di un altro che con Memphis ha avuto parecchio a fare, Elvis Presley.





BIGLIETTERIA



Settore A: intero € 35,00; ridotto* € 30,00



Settore B: intero € 30,00; ridotto* € 25,00



*Diritto alla riduzione: under 25 anni, over 65 anni e possessori Marche Jazz Card 2018



Biglietti acquistabili presso i punti vendita LiveTicket e presso il botteghino del Teatro della Fortuna in Piazza XX Settembre – Fano, PU (tel. +39 0721 800750)





Biglietti Online



Acquista Biglietti Dee Dee Bridgewater

ABBONAMENTI AL FESTIVAL



Risparmia sul prezzo del biglietto, abbonati a Fano Jazz By The Sea



Abbonamento dal 21 al 28 luglio

Settore A – intero 180,00 € – ridotto 154,80 €

Settore B – intero 154,80 € – ridotto 128,70 €







Abbonamento 3 days – 21/22/23 luglio

Settore A – intero 67,50 €; ridotto 56,70 €

Settore B – intero 56,70 €; ridotto 47,70 €







Abbonamento 4 days – 21/22/23/24 luglio

Settore A – intero 94,50 €; ridotto 79,20 €

Settore B – intero 79,20 €; ridotto 65,70 €







Abbonamento 4 days – 25/26/27/28 luglio:

Settore A – intero 85,50 €; ridotto 75,60 €

Settore B – intero 75,60 €; ridotto 63,00 €

ORARI BIGLIETTERIA TEATRO DELLA FORTUNA



dal mercoledì al sabato dalle 17:30 alle 19:30

il mercoledì ed il sabato anche dalle 10:30 alle 12:30





ORARI BIGLIETTERIA DURANTE I GIORNI DEL FESTIVAL (21/28 luglio)



dalle 10:30 alle 12:30 dalle 17:30 alle 19:30 presso il Botteghino del Teatro della Fortuna in Piazza XX Settembre

dalle 20:00 fino inizio spettacolo presso la Rocca Malatestiana



PROMOZIONI



Under 25: diritto alla riduzione i giovani sotto i 25 anni

Over 65: diritto alla riduzione per i maggiori di 65 annii

Porta un amico con 1€: un giovane sotto i 25 anni che acquista un biglietto potrà portare un amico under 25 con solo € 1 in più.

18App

Carta del Docente



N.B. lo sconto non è cumulativo

INFO



Fano Jazz Network



info@fanojazznetwork.org



Tel. +39 0721 584321



Cell/Whatsapp +39 388 6464241







In caso di pioggia i concerti principali rimangono confermati presso la Rocca Malatestiana.

--

Organizzazione Fano Jazz Network