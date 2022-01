SICILIA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO Giuseppe Piazzi – Gennaio 1801

DELLA SCOPERTA

DEL NUOVO PIANETA

CERERE FERDINANDEA



SICILIA

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO

Giuseppe Piazzi – Gennaio 1801



a cura di Concetta Muscato Daidone



Cerere Ferdinandea, catalogato oggi come 1 Ceres, è l’unico asteroide del sistema solare interno considerato un pianeta nano.

La presenza di questo corpo celeste nel sistema solare tra i pianeti Marte e Giove fu osservata dal sacerdote astronomo-matematico Giuseppe Piazzi già il 1°gennaio del 1801 dal-l’Osservatorio Astronomico di Palermo.



Classificato inizialmente come cometa, solo successivamente, approfondendo i suoi movimenti, venne considerato come l’ottavo pianeta del sistema solare, catalogazione che ebbe per tutta la prima metà dell'Ottocento.



Sulla base delle conoscenze attuali (il 27 settembre 2007 la NASA ha lanciato la sonda Dawn che è entrata in orbita attorno a Cerere il 6 marzo 2015), si ritiene che la sua superficie sia composta da un miscuglio di ghiaccio d'acqua e vari minerali, come carbonati e argille.