Il libro, acquistabile sugli store on line, racconta gli ultimi mesi di vita di Alessia Mairati e del suo progetto di dedicarsi ai bambini di strada.

Alessia - che ha scelto l'Ecuador per passare un anno della sua formazione scolastica all'estero - viene a contatto con l'estrema povertà che colpisce alcune zone del paese e sogna, una volta ritornata in Italia, di poter fare qualcosa per alleviare quelle popolazioni.

A causa di un incidente aereo la ragazza non farà ritorno; di lei resta però il suo Sogno che grazie alle instancabili mani del padre e di molti volontari, si è trasformato in Casa Alessia, una onlus che opera in quattro continenti.

Nel raccontare questa incredibile storia, l'autore, lasciando l'io narrante al sogno, prova a esplorare il complesso rapporto anima-corpo; un rapporto vitale, affascinante, che si presenta attraversando varie discipline: la Letteratura, la Scienza, La Filosofia, la Religione.





Il giornalista Gianni Dal Bello, novarese, è docente di comunicazione presso il Corso di Alta formazione di Università Cattolica di Milano e Facoltà Teologica di Torino.

Dirige due poli museali e la rivista "InformAle"